Problemi a deglutire? Puoi avere questi problemi

Ultimamente hai notato di avere problemi a deglutire? Attenzione, non sottovalutare questo sintomo, potrebbe essere legato a queste patologie. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Il corpo umano è come una macchina, quando non funziona nel modo corretto inizia a mandarci segnali. Nella maggior parte delle volte, tendiamo a sottovalutare i sintomi collegandoli ad eventi passeggeri. Attenzione però, se avete notato di avere dei problemi a deglutire potrebbe trattarsi di altro.

Come dicevamo spesso quando ci accorgiamo che qualcosa non va nel nostro corpo, tendiamo a sminuire o a rimandare le viste mediche. In alcuni casi si potrebbe trattare solo di malanni stagionali, stress o stanchezza. Ma in altre circostanze sarebbe meglio non sottovalutare i segnali, come ad esempio se si hanno problemi a deglutire.

Generalmente questo viene chiamato “nodo alla gola” in realtà il termine medico è disfagia. Questo può venire per diversi motivi, come ad esempio l’ansia, spesso molte persone che soffrono di questa patologia, notano che uno dei sintomi è proprio la difficoltà a deglutire.

In questo caso ci vuole solo del tempo e della terapia per alleviare questa condizione, ma in altri casi si dovrebbe intervenire con altri metodi.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Difficoltà a deglutire? Ecco cosa potrebbe essere

Vi è ma capitato di avere difficoltà a deglutire? Spesso si tratta di un sintomo passeggiero, dovuto ad una condizione di estremo stress o ansia. In questi casi si tratta di una condizione temporanea in cui non c’è la necessità di intervenire chirurgicamente.

Ma se questo sintomo dovesse essere legato anche ad altri segnali, potrebbe essere qualcosa di più grave o serio.

Inoltre questo sintomo potrebbe presagire diverse patologie, le più comuni sono: fibrosi cistica, tetano, botulismo, bronchite, tracheite e addirittura alcuni tumori.

In ogni caso, se continuate ad avere questo sintomo vi consigliamo di rivolgervi ad uno specialista, lui saprà sicuramente quale vista migliore dovrete fare. Solo in questo modo troverete la causa scatenante di questa condizione, tra le più note troviamo esofagite, laringite, gozzo, tumore all’esofago o laringe, ulcere in gola o orali.

Generalmente oltre alla difficoltà a deglutire si hanno anche altri sintomo tra cui dolore al collo, sensazione del cibo in gola e senso di pesantezza. Voi cosa ne pensate?