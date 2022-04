Amici, Lorella Cuccarini al vetriolo: fortissimo attacco a Luigi

Vediamo insieme che cosa è successo durante il programma Amici che ha lasciato senza parole anche la diretta interessata.

Come sappiamo, Amici va in onda tutti i giorni con un piccolo riepilogo e poi il sabato abbiamo modo di vedere la puntata del serale che tutti noi aspettiamo sempre con molto interesse.

Ma durante il settimanale è successo qualcosa di molto particolare, ovvero Lorella Cuccarini, si è scontrata con un allievo in modo molto forte, e duro, per un motivo ben preciso.

Amici: Lorella Cuccarini durissima contro Luigi

Iniziamo con il dire che vedere la grandissima e bravissima Lorella arrabbiata non è una cosa che accade molto spesso, con i ragazzi della scuola di Amici, poi ancor meno, come sappiamo in questo momento ha la cattedra di canto, ma in passato ha ricoperto anche quella di danza.

Come sappiamo lei è una bravissima showgirl ed ha partecipato a moltissimi musical, quindi è super preparata in tutti e due i campi, e quando l’abbiamo visto con i ragazzi ha sempre avuto un approccio gentile e rispettoso.

Ma uno di loro, in questi giorni l’ha fatta veramente arrabbiare, stiamo parlando di Luigi, un cantante di Rudy Zerbi, lo ha convocato di sorpresa e Lorella gli ha detto che è rimasta delusa da alcune frasi che ha detto nel daytime.

Cosa ha detto per farla arrabbiare? Luigi ha dichiarato che Lorella ha parole dolci e tenere nei guanti di sfida ma poi in realtà pensa altro, e Lorella ha dichiarato le seguenti parole:

“Questo non te lo puoi permettere. Tu non mi conosci, non conosci la mia storia personale e professionale. Perchè se mi conoscessi sapresti che io ho sempre detto quello che penso, anche le cose più scomode. E in passato a volte ne ho pagato le conseguenze”

Quando il giovane ha ascoltato nuovamente le parole che ha detto su Lorella ha chiesto scusa per i modi, ma Lorella è rimasta senza parole perchè Luigi ha continuato facendo allusioni alla libertà di poter esprimere quello che si pensa.

Vedendo la situazione sempre più complicata è intervenuta direttamente la mitica padrona di casa, Maria De Filippi, cercando di fare da intermediario tra le due parti, dichiarando che quello che Lorella dice o scrive, lo pensa veramente ed è fatta così.

Per quanto riguarda il giovane, Maria ha specificato che Luigi non è arrabbiato con lui ma con Alex e che il suo era più uno sfogo di liberazione più che delle frasi dirette espressamente verso la nota Lorella.

Il giovane, quindi, non ha più detto una parole, come accade spesso e poi ha iniziato a piangere in modo veramente liberatorio, avendo quasi difficoltà nel parlare nuovamente, quando ci è riuscito ha dichiarato che si è arrabbiato con lei perchè era più facile.

Ma in realtà lui è fortemente adirato con qualcun altro, intendendo proprio Alex, con il quale dopo una bellissima amicizia è iniziato un momento di distacco, dichiarando che qualcuno nei suoi confronti non è stato assolutamente leale.

E voi cosa ne pensate di questo litigio che c’è stato? Attendiamo di vedere la nuova puntata di Amici serale per capire se ci sarà un proseguimento a quanto detto oppure no!