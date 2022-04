Stress: come riconoscere se il corpo ha problemi

Anche la mancanza di pazienza è una manifestazione di stress, tutto vi infastidisce e non riuscite a tollerare più nulla. Non riuscite a ritrovare il buonumore proprio perchè lo stress vi consuma e vi spegne.

A questo si associa spesso anche la perdita della libido quindi finiamo per esaurire le nostre forze fisiche e non abbiamo più interesse nemmeno al sesso. Quando si è stressati si finisce per mangiare poco o troppo, il peso corporeo subisce degli sbalzi e si finisce per non tenere più sotto controllo il vostro peso.

Importante non ignorare tutti questi segnali e cercare di agire. Come ? Facendo spazio e pulizia nella nostra vita, allontanarsi da luoghi, persone, situazioni, emozioni che sono tossiche.

Facendo questa “pulizia” ci si rende conto che il corpo è alleggerito e lontano dallo stress.