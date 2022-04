Cecilia Rodriguez ed Ignazio, confessioni particolari di coppia: i due si aprono in una intervista doppia per Celebrity Ex On the Beach.

Cecilia e Ignacio sono più uniti che mai; i due sono ormai innamorati da diverso tempo ed oltre a condividere bellissimi momenti nella vita di tutti i giorni sono pronti a ripartire con una nuova avventura televisiva.

Sia Cechu che l’ex-ciclista sono pronti infatti a rimettersi in pista alla conduzione della nuova edizione di Celebrity Ex On the Beach Italia, programma di MTV; in vista di questa seconda stagione, i due sono stati intervistati ed hanno rivelato particolari informazioni sulla loro vita di coppia.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio, confessioni particolari di coppia: l’intervista a MTV

Mettendosi in gioco in maniera molto scherzosa, Cecilia e Ignazio si sono prestati ad un’intervista “questo o quello?” con MTV; ai due conduttori sono state fatte diverse domande, coi fan che hanno avuto quindi modo di scoprire alcuni aneddoti e curiosità sui due.

Parlando dell’atmosfera a letto, Moser ha scritto sulla sua lavagnetta di preferire la luce accesa, mentre la Rodriguez il buio totale o una luce soffusa. “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera” spiega la Rodriguez scherzando.

I due si sono trovati in disaccordo anche sulla scelta di stare sotto le coperte o senza, con la Rodriguez che si è detta “freddolosa” e quindi preferire inizialmente le coperte. Disaccordo compatibile anche sulla posizione: Moser dichiara di preferire stare sopra, mentre la Rodriguez sotto, incastrandosi dunque perfettamente.

La coppia si è messa in gioco con molta ironia e a quanto pare concordano anche sull’eroe preferito: Batman, preferito all’Uomo Ragno! Cechu e Ignazio, innamoratissimi, sono pronti a sorprendere di nuovo in tv e chissà se, dopo tanti anni passati insieme, non siano pronti anche a fare il grande passo e formare una famiglia insieme.