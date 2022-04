Sean Penn vorrebbe tornare in Ucraina per combattere contro i russi. In una recente intervista dell’ Hollywood Authentic, il noto attore 61enne, ha riferito di voler dare un contributo in prima persona, lottando affianco degli ucraini nella zona di guerra.

Penn infatti era precedentemente fuggito da Kiev a febbraio, dove si trovava per le riprese di un documentario sull’invasione russa del Paese. Le sue parole: “L’unica ragione possibile di restare più a lungo l’ultima volta sarebbe stata per me avere un fucile in mano. La mia intenzione è di tornare. Ma non sono un idiota, non sono sicuro di cosa posso offrire”;