Vediamo meglio insieme che cosa ci attende la nuova puntata per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel grande magazzino milanese.

Oggi, 19 aprile, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove le storie stanno diventando sempre più complicate e la bella Beatrice dopo un grave incidente è veramente in pericolo di vita.

Ma cerchiamo insieme di capire che cosa vedremo oggi, perchè si tratta di una puntata veramente importante, in un certo senso un giro di boa per il Paradiso, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere.

Paradiso delle signore: Vittorio cede tutto a Dante

Iniziamo con il dire che Marco ha lasciato Gemma e da quel momento in poi ha solamente voglia di passare il suo tempo con la sua bella Stefania, ma i due, ovviamente non possono frequentarsi come e quando vogliono.

Marco, quindi, decide di mandarle un bigliettino dove scrive che l’aspetterà ogni sera in piazza per poter passare del tempo insieme, ma lontano da tutti e godersi un momento solamente per loro.

I due devono per forza vivere il loro amore in modo clandestino, perchè Gemma è convinta di poter riconquistare Marco, grazie anche all’aiuto della Contessa che si è schierata apertamente dalla sua parte.

Per quanto riguarda Beatrice, come sappiamo è in coma e Vittorio è disperato, ed ha deciso di chiamare un medico, o meglio un luminare che possa aiutare la donna, e dato che la situazione è sempre più difficile, deve prendere una decisione che avrebbe preferito mai fare.

Vittorio, infatti, cede il Paradiso a Dante, per cercare di dedicarsi esclusivamente alla sua adorata cognata e per allontanare anche il Romagnoli proprio dalla donna, perchè lui non crede minimamente che Dante sia innamorato di lei.

Per quanto riguarda, invece, Adelaide, la donna ha scoperto tutto quello che è successo tra Umberto e Flora ovvero che i due sono stati insieme, mentre lei era via, ed è stato un colpo al cuore.

La donna, con il suo modo di fare deciso, chiede al Guarnieri di allontanarsi in modo definitivo dalla ragazza, e la giovane, veramente infastidita dal modo di fare dell’uomo sta seriamente pensando di tornare in America.