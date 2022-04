Costantino Vitagliano: dolcissimo con la figlia!

Ricordate Costantino Vitagliano? Nell’ultimo periodo è sparito dai rfilettori, ma ecco chi è la sua bellissima figlia. Da non credere, proprio lei ha cambiato per sempre la vita dell’ex gieffino.

Impossibile dimenticare gli occhi di ghiaccio di Costantino Vitagliano, ai tempi è diventato noto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Era il 2016 e fece innamorare moltissime ragazze, poi da lì ha continuato con la sua carriera televisiva e le ospitate in vari talk show.

Ultimamente Costantino è sparito dai riflettori, ma questa volta è stata una sua scelta, infatti l’ex gieffino ha confessato di essersi allontanato dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a sua figlia.

In pochi conoscono la vita privata di Costantino, proprio lui nelle ultime ore ha deciso di mettersi a nudo e di raccontare qualche dettaglio di cui non eravamo ancora a conoscenza.

Vediamo nel dettaglio le sue parole e chi è la sua bellissima figlia.

Costantino Vitagliano: ora si dedica solo alla figlia Ayla

La vita di Costantino Vitagliano è cambiata parecchio da quando è arrivata nella sua vita la piccola Ayla. Prima lo vedevamo in molte trasmissioni televisive e in varie serate in discoteca, oggi invece posta sui social momenti di tenerezza insieme alla sua piccola bambina.

Sicuramente la carriera di Vitagliano è stata piena di momenti unici e irripetibili, ma per lui la vera gioia è stata la nascita della piccola Ayla, ora infatti vuole dedicarsi solo a lei.

Dopo una vita sotto i riflettori, l’ex gieffino ha deciso di dedicarsi a se stesso e ai suoi affetti, ora è felice insieme alla sua famiglia e dedica la maggior parte delle sue giornate a giocare e a prendersi cura di Ayla.

La piccola è nata da una relazione tra Costantino e la mamma Elisa Mariani, modella di professione. Purtroppo i due non stanno più insieme, ma ovviamente per il bene di Ayla continuano ad avere un ottimo rapporto e a vedersi regolarmente.

Anche Vitagliano è diventato un papà modello e infatti la piccola Ayla è innamorata di lui, le sue parole sulla situazione sono state “Oggi per me è una giornata importante, perché mi reputo fortunato a poter essere chiamato papà da lei! Grazie alla mia piccola Ayla per avermi reso papà e per aver portato una ventata di gioia e leggerezza costante nella mia vita”

Costantino sembra quindi aver ritrovato la felicità, voi cosa ne pensate?