Seno piccolo? Ecco cosa indossare per apparire al meglio

Il corpo femminile va valorizzato con il giusto campo di abbigliamento: ecco cosa fare se si ha il seno piccolo.

Ogni donna vanta una particolare forma fisica e deve imparare a scegliere dei capi di abbigliamento che la aiutino a valorizzarla nella sua totalità. Esistono corpi a clessidra, altri più longilinei, ci sono le donne alte e quelle di statura più bassa, chi ha il seno prosperoso e chi vanta curve per lo più sul lato B. Insomma, il corpo femminile è estremamente vario e per questo occorre sapere scegliere i capi di abbigliamento giusti.

Le ragazze alte potrebbero portare alla perfezione un vestito ad altezza caviglia, mentre le ragazze più basse potrebbero propendere per dei vestitini più corti; arriviamo poi ai fianchi, i quali permettono ad alcune ragazze di essere più comode con le gonne ed altre con un paio di pantaloni. La scelta è importantissima se vogliamo apparire belle, sensuali e soprattutto se vogliamo sentirci a nostro agio. Per questo motivo, oggi affronteremo questo tema in relazione ad una caratteristica particolare: quella del seno piccolo.

Hai il seno piccolo? Ecco cosa devi indossare

Partiamo dal presupposto che, contrariamente a quanto le donne pensino, il seno piccolo nasconde moltissimi vantaggi. Non bisogna percepirlo come un difetto fisico, bensì – in alcuni casi – come una vera fortuna. In primo luogo, il seno piccolo vi consentirà di indossare qualsiasi tipo di scollatura senza apparire mai volgari; in secondo luogo, questa peculiarità porta un vantaggio enorme: si può uscire senza reggiseno, senza avvertire nessun tipo di fastidio. Ma come valorizzare questa parte del corpo? Scopriamolo.

Facciamo quindi riferimento alle scollature, quella che in assoluto valorizza il seno poco prosperoso è sicuramente quella a V. Questo tipo di abbigliamento consente di aprire il petto, permettendo di essere sensuali e allo stesso tempo eleganti. Ottima la scelta di selezionare capi, magliette e vestiti molto attillati, in quanto questo vi consentirà di mostrare maggiormente il seno e la perfetta proporzione del vostro corpo. Data la dimensione, si può anche esagerare con la scollatura, in modo da accentuare la propria femminilità attraverso un effetto vedo non vedo.

Per essere ancora più sensuali, potremmo dimenticarci direttamente il reggiseno a casa e indossare delle t-shirt o canottiere comode, molto in voga in questo momento. Del resto, questo rappresenta un grosso vantaggio per chi ha il seno piccolo, soprattutto perché non sentiremo il senso di fastidio mentre camminiamo. Ricordatevi solo di prediligere scollature e magliette che “mostrino” e non che nascondano ulteriormente, quindi dite addio a t-shirt e felpe oversize.