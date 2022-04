Maria Antonietta del GF: il suo look lascia senza parole

Maria Antonietta Tilloca: come è diventata la protagonista della prima edizione del Grande Fratello. Vediamo la sua trasformazione.

Era il 2000 quando per la prima volta si apriva la famosa porta rossa del Grande Fratello. I primi concorrenti della prima stagione sono stati tra gli altri Cristina Plevani, Marina La Rosa, Salvo Veneziano e Pietro Tarricone.

Fra gli altri, c’era anche la 27enne Maria Antonietta Tilloca. All’epoca, si manteneva lavorando come baby-sitter e come cameriera. Ma il suo sogno era quello di diventare un’artista.

Loro sono stati i primi a varcare la porta rossa del primo GF. E qualche tempo fa, proprio la Tilloca, ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato come è stato partecipare proprio come primi concorrenti.

Basti pensare che circa 20 anni fa “internet non era diffuso” ed inoltre nessuno di loro aveva visto “l’edizione olandese”. Era un reality tutto nuovo, nessuno sapeva dove erano le telecamere né che “ci fossero i primi piani”.

E poi ha parlato della differenza tra il “vecchio” ed il “nuovo” Grande Fratello: ora, infatti, “I concorrenti lo usano legittimamente come un mezzo per poi costruirsi un personaggio sui social e monetizzare in altro mondo.

Maria Antonietta: la sua trasformazione

Le concorrenti si comportano quasi sempre come galline, che starnazzano davanti alle telecamere”.

Quindi, come dicevamo, sono passati circa 20 anni da quando Maria Antonietta entrava nelle case di milioni italiani. Nel frattempo, come è cambiata l’ex gieffina?

La Tilloca è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare una vera artista: infatti si occupa di creare oggetti decorativi con materiali semplici, ma è anche un’illustratrice professionista. Inoltre, ha lavorato anche a Detto Fatto, dato che all’interno della trasmissione aveva una sua rubrica.

Della sua vita privata non si sa molto: è sposata da alcuni anni con Marco, che di professione è un pilota di aeroplani.

Inoltre, il suo look è molto cambiato nel corso di questi anni: infatti, Maria Antonietta Tilloca ha cambiato colore dei suoi capelli: da corti e scuri è passata a sempre un caschetto, ma biondo.

Vi ricordate anche voi di una delle prime concorrenti del Grande Fratello? Cosa ne pensate di Maria Antonietta Tilloca?