Vediamo meglio insieme che cosa succederà per quanto riguarda il nuovo appuntamento della soap opera turca.

Anche oggi, 15 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova e interessante puntata di Brave and Beutiful, che da poco è iniziata nuovamente ad andare in onda su Canale 5 dopo la fine dell’altra soap opera turca, ovvero Love is in the air.

Come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono ancora mille storie da raccontare con altrettanti intrecci che ci faranno rimanere incollati al piccolo schermo per ancora molte settimane.

Brave and Beautiful: Riza lascia senza parole Cesur

Iniziamo con il dire che per Cesur ha rischiato veramente molto di morire, ma fortunatamente per merito di Riza non è accaduto, perchè un cecchino, di cui al momento non conosciamo la sua identità gli ha sparato da grande distanza.

Ma il fratello di Adalet si è accorto di quello che stava per accadere e si è gettato senza pensarci un momento su Alemdaroglu facendo praticamente lo scudo umano del ragazzo, e per questo motivo è stato ferito dal proiettile sul braccio.

Ovviamente, dato che l’uomo lo ha praticamente salvato, Cesur gli ha chiesto di rimanere alla tenuta con lui, dove può lavorare e allo stesso tempo riceve anche alloggio e vitto, insomma un’ottima offerta per chi è uscito da poco dalla prigione.

Anche se l’Alemdaroglu ancora non si fida dal massimo di Riza, perchè secondo lui è coinvolto nell’omicidio che è avvenuto molto tempo fa della madre, ma del quale si hanno pochissime informazioni.

Ma il cognato di Korhan gli tende una sorta di trappola per far venire fuori tutta la verità di quel giorno, ma ci riuscirà? Per il momento ancora non lo sappiamo, ma come ha fatto? Cesur ha inviato una lettera a Riza per capire se è coinvolto in questo fatto gravissimo.

L’uomo però decide di chiamare la polizia e Cesur resta completamente senza parole, una volta che arrivano gli agenti dove sarebbe avvenuto lo scambio di soldi, viene arrestato un mendicante che confessa di essere stato assunto da Tahsin.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme cosa succederà in questa complicatissima storia che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.