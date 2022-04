Mara Venier, bellissima novità in arrivo per lei: la ‘zia’ può davvero esultare per questo motivo e forse i telespettatori con lei.

Mara Venier è sicuramente un’istituzione nel mondo dello spettacolo italiano; dopo decenni di brillante carriera come attrice, la ‘zia’ si è ormai affermata da tempo come conduttrice e, in questo periodo, la stiamo vedendo alla guida di Domenica In.

Da diverse stagioni televisive si parla di un ritiro dalle scene della Venier, ma lei alla fine rimane in sella e continua ad intrattenere il pubblico col programma domenicale; ora, potrebbe essere in arrivo una bellissima novità per lei, eccola.

Mara Venier, bellissima novità in arrivo per lei: eccola

La conduttrice veneta sembra pronta a mettersi in gioco con un insolito appuntamento per la sua Domenica In, una vera e propria colonna portante della domenica di Rai 1.

A quanto pare infatti, per il prossimo mese la Rai ha previsto una puntata speciale di Domenica In, fissata addirittura per il venerdì; la zia Mara aprirà dunque un week end con un appuntamento ricco di novità e contenuti.

Al momento, la Rai ha fissato la puntata eccezionale per venerdì 27 maggio; un appuntamento che si preannuncia imperdibile, specie perché nonostante la concorrenza Mediset (sia di Amici che di Verissimo) la Venier è riuscita a portare alto il nome di Rai 1 negli scontri degli ascolti.

Fino al 27 maggio, giorno in cui la fine della stagione televisiva 2021-2022 sarà vicina e dunque tra gli ultimi appuntamenti con Domenica In, il programma continuerà comunque ad ospitare grandi volti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e non solo; un grande lavoro di squadra, che ha portato la Venier a raggiungere un altro grande successo nella sua carriera.

Quanto al prossimo anno, ancora non è chiaro se sarà di nuovo la Venier a guidare il programma domenicale, o se la Rai deciderà di cambiare nome affidandosi magari a Serena Bortone, anche se la giornalista alla guida di Oggi è un altro giorno ha espresso parole di stima per la ‘zia’ e vorrebbe continuasse a condurre.