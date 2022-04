Nervo Sciatico: ecco come risolvere il problema

Soffri di dolore al nervo sciatico? Ecco come combattere il fastidio con due esercizi semplicissimi, fattibili anche a casa.

Quando parliamo di nervo sciatico intendiamo quel nervo che si estende dalla parte bassa della schiena, percorre l’intero arto e arriva al piede. Con l’avanzare dell’età, quest’ultimo tende ad infiammarsi facilmente, portando inevitabilmente dolore e – nei casi più gravi – ad un vero e proprio impedimento nel movimento. Dato che il problema nasce da un’infiammazione, la cosa migliore da fare si riassume nell’esecuzione di movimenti atti ad alleviare il dolore. Bastano infatti due semplici esercizi – svolti lentamente e con movimenti controllati – per sfiammare il nervo sciatico, favorendone la guarigione.

Gli esercizi di cui facciamo riferimento sono semplicissimi ed è possibile svolgerli ovunque voi siate. Occorre semplicemente un tappetino, in modo da eseguire i movimenti nella totale comodità. Tuttavia, prima di esporre gli esercizi in questione, ci teniamo a sottolineare che qualora il dolore diventasse insostenibile, è necessario rivolgersi al medico di base, in modo che possa prescrivervi dei farmaci antidolorifici specifici per il nervo sciatico. Tornando a noi, vediamo ora una serie di movimenti che vi aiuteranno ad alleviare il dolore, favorendo il movimento dell’arto infiammato.

Nervo sciatico: due esercizi perfetti per combatterlo

Esercizio numero 1

L’esecuzione è molto semplice: dovete semplicemente sdraiarvi su un tappetino da fitness e rilassarvi. A questo punto, piegate la gamba e portate il ginocchio verso il petto. Raccomandiamo di eseguire il movimento molto lentamente, in modo da alleviare il dolore dell’infiammazione. Mantenete la gamba piegata per trenta secondi, dopodiché tornate lentamente nella posizione di partenza. Ripetete l’esercizio per due volte.

Esercizio numero 2

Il procedimento del secondo esercizio è molto simile al primo. Anche in questo caso dovete sdraiarvi sul tappetino, dopodiché portate entrambe le ginocchia al petto e mantenete la posizione abbracciando le gambe con le braccia. Rimanete nella posizione per trenta secondi. Ricordatevi di incrociare le gambe, in modo da allungare ulteriormente il nervo infiammato ed alleviare il dolore.