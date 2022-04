Pancake di cavolfiore: light, veloci e buonissimi

Vediamo insieme una particolare ricetta per fare dei pancake che sono perfetti per un pranzo, o una cena light e super veloce.

Molto spesso quando dobbiamo preparare i pasti non abbiamo molte idee, oppure se diamo un’occhiata sul web troviamo solamente ricette troppo lunghe e complicate, ecco perchè ci siamo noi che vi consigliamo sempre cose molte veloci.

Come in questo caso, ovvero degli ottimi pancake salati, si perchè non sono solamente per una colazione diversa dal soliti, quelli di oggi sono di cavolfiore ed oltre ad essere buonissimi sono super veloci da fare.

Pancake di cavolfiore: buonissimi e super veloci

Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa occorre per prepararli, e poi ricordiamoci che possiamo sempre adattarli alle nostre esigenze o gusti personali, togliendo o aggiungendo qualche ingrediente.

Ecco cosa ci occorre: