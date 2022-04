Amici 22, Alessandra Celentano sotto accusa: ecco cosa è successo, la professoressa di danza ancora al centro delle polemiche.

La Celentano, ormai da diversi anni, è sicuramente uno dei docenti più severi della scuola di Amici; rinomata per la sua competenza, spesso Alessandra non è molto delicata nei confronti degli allievi e arriva anche a criticarli pesantemente.

Nell’edizione di quest’anno, ha avuto più volte degli scontri con Nunzio, allievo di Todaro, più volte criticato e non solo; nell’ultima puntata, la Celentano ha sottolineato il suo intercalare siciliano creando non poche polemiche, in studio e fuori.

Amici 22, Alessandra Celentano sotto accusa: ecco cosa è successo

La scorsa puntata del serale di Amici è stata piuttosto bollente, e non soltanto per le varie esibizioni dei talentuosi allievi; ancora una volta infatti, c’è stato un duro scontro fra la Celentano e Nunzio, un allievo che proprio non le va a genio.

La professoressa, questa volta, oltre che a commentare la tecnica del ballerino, ha sottolineato il suo intercalare siciliano dicendogli “Lo voglio bene”, con un’uscita che non è piaciuta a nessuno né in studio né sul web.

La stessa De Filippi ha ‘rimproverato’ la sua professoressa. “Sei infingarda perché gli dici così sbagliando volutamente l’italiano per dirgli che lui non parla in perfetto italiano, non si fa” le parole della conduttrice in puntata.

La Celentano si è difesa dicendo che ciò è normale perché Nunzio è siciliano, con la De Filippi che a sua volta ha sottolineato la grande varietà di artisti che la Sicilia ha fornito al nostro paese nel corso degli anni; per chiudere, la professoressa esclama un “Viva la Sicilia! Regione meravigliosa” che non spegne di certo le polemiche.

Questo nuovo scontro non ha fatto altro che aumentare la tensione fra la Celentano, Nunzio e la squadra di Todaro, che quest’anno si trova in coppia con Lorella Cuccarini; il web non ha per nulla gradito l’esternazione della Celentano, tanto che in molti hanno commentato criticando aspramente la professoressa e schierandosi dalla parte di Nunzio.