Uomini e Donne, Gemma va via? Ecco cosa sta succedendo, secondo nuovi rumors la dama torinese potrebbe presto lasciare il programma.

Apprezzando e guardando le serie tv, in questi ultimi tempi abbiamo capito come tutto, prima o poi, debba finire; anche la presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne quindi, alla fine, verrà meno.

In molti sperano che possa uscire dal programma mano nella mano col suo amore, ma stando a nuovi rumors questo potrebbe avvenire presto a prescindere dall’impegno sentimentale della Galgani; ecco cosa sta succedendo.

Gemma è ormai una presenza storica del parterre femminile di Uomini e Donne, ma stando ad alcuni rumors la sua presenza al dating show potrebbe essere arrivata agli sgoccioli; stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, la Galgani potrebbe presto lasciare il programma, che avrebbe già la sua sostituta ‘in casa’.

Infatti, secondo quanto riporta il giornale sembrerebbe che sia Ida Platano a mirare al suo posto; la parrucchiera di Brescia continua a non trovare l’amore ed è spessissimo criticata dalla Cipollari, acerrima nemica di Gemma.

“Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre“ si legge sul giornale, con la Galgani che potrebbe dunque lasciare il suo posto all’amica del cuore.

Dopo essere uscita dal programma con Riccardo Guarnieri e aver partecipato con lui a Temptation Island, Ida è ritornata a Uomini e Donne avendo davvero poca fortuna con gli uomini; quest’anno, ha ricevuto delusioni da Marcello, Diego e Alessandro, che di recente ha voluto chiudere la frequentazione.

Ida arriverà davvero a bissare il numero di presenze al programma della Galgani, prendendo il suo ruolo anche nei vari siparietti con Tina? Potrebbe davvero avvenire il passaggio di testimone, anche se la Platano spera di incontrare finalmente l’uomo della sua vita ed uscire felicemente dal programma, come già fatto in precedenza e come era pronta a fare con Diego anche qualche mese fa.