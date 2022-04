Bollette: arriva il bonus per luce e gas, ecco come funziona

Vediamo meglio insieme come funziona questo bonus che sta arrivando per quanto riguarda le bollette che sono sempre più salate.

Come sappiamo perfettamente, nell’ultimo periodo è praticamente aumentato tutto, ed i motivi li conosciamo bene e sono svariati, ma sembra essere finalmente arrivato anche un’aiuto.

Anche perchè la spesa per le bollette diventa sempre più alta ed i numeri lasciano sempre senza parole, insomma cosa possiamo fare per queste bollette? Ecco la risposta che in tanti aspettavano.

Iniziamo con il dire che il tutto è in vigore dal 1 di aprile, quindi da pochissimi giorni, e stiamo parlando del Bonus sociale elettricità e gas, per ottenere degli sconti sulle nostre bollette.

Bonus in bolletta: ecco come funziona e a chi spetta

Grazie al Dl 21/2022 emanato da Governo, il bonus gas ed elettricità viene ampliato enormemente, perchè ovviamente tantissime persone non sanno come fronteggiare gli aumenti delle bollette.

Questo bonus sarà attivo dal 1 aprile fino al 31 dicembre di quest’anno, e le famiglie che possono ottenere questo sconto devono avere un reddito Isee inferiore a 12 mila euro, rispetto a prima che era di 8,265 euro.

E’ possibile richiedere questo sconto per tutti i mercati, sia quello libero che quello a regime tutelato, e non è necessario presentare nessuna domanda, viene messo in modo automatico in base all’archivio dei dati dell’Inps.

Arera, ovvero l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, applicherà l’incentivo basandosi sulla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presente nella banca Inps, ovviamente chi non è in regola con le presentazioni lo deve fare per ottenere Isee.

E’ possibile farlo direttamente dal computer seguendo la procedura indicata sul sito dell’Inps, oppure è possibile rivolgersi al proprio Caf di fiducia e chiedere una mano direttamente a loro.

Stando ad una prima stima, sembra che le famiglie che saranno coinvolte con questo bonus saranno circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 non domestiche, ovvero circa 5 milioni di famiglie che possono accedere a questo bonus.

Ma cosa prevede poi in sostanza? una riduzione dell’Iva del 5% per quanto riguarda il gas, la possibilità di pagare in 10 rate mensili, l’azzeramento degli oneri di sistema nel gas naturale, ed un potenziamento del bonus per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate o con gravi problemi di salute.

Quindi verifichiamo se le nostre informazioni sono tutte aggiornate oppure se dobbiamo farlo per poter accedere, se ci spetta, a questo bonus per quanto riguarda la luce ed il gas.