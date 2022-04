Fegato: ecco i segnali che non dobbiamo mai sottovalutare

Il fegato è sicuramente uno degli organi più importanti del nostro corpo, ecco perché non devi mai sottovalutare questi sintomi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come accorgersene.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute, spesso tendiamo a non dare importanza ai segnali che il nostro corpo ci manda. Proprio per questo motivo oggi ti sveleremo alcuni campanelli d’allarme che non devi mai sottovalutare.

Il fegato è sicuramente uno degli organi più importanti presenti nel nostro corpo, questo svolge la maggior parte delle funzioni metaboliche, come ad esempio la produzione di bile e la trasformazione degli alimenti assorbiti.

Senza il fegato non potremmo sopravvivere, ecco perché è fondamentale ascoltare tutti i segnali che il nostro corpo ci manda.

Esistono alcuni campanelli d’allarme che non dovremmo mai sottovalutare, alcuni sono facili da riconoscere, altri decisamente più generici, una delle raccomandazioni è sicuramente chiedere consulto al proprio medico.

Ma andiamo a scoprire i 10 possibili sintomi di problemi al fegato che non devono mai essere sottovalutati.

Fegato: ecco perché non dovresti mai sottovalutare questi 10 sintomi

Come dicevamo il nostro corpo cerca sempre di darci segnali quando qualcosa non va bene al suo interno. Tra le possibili cause potrebbero esserci dei problemi al fegato, ecco perché oggi vi sveleremo ben 10 campanelli d’allarme che non dovresti mai sottovalutare.

Pelle e occhi gialli: questo è sicuramente il primo sintomo da non sottovalutare, se noti che i tuoi occhi o la tua pelle assumono un colore giallo contatta subito il medico. Urina molto scura: il colore dell’urina è fondamentale per scoprire se qualcosa nel nostro corpo non funziona come dovrebbe. Se questa è troppo scura potrebbe trattarsi di un problema al fegato, se così fosse meglio contattare un professionista. Prurito alla pelle: questo sintomo può poter dire un possibile danno al fegato, soprattutto se insieme a questo si presenta la pelle secca. Se soffrite di forti pruriti immotivati rivolgetevi al vostro medico. Comparsa di lividi: capita a tutti di veder nei nuovi lividi sul proprio corpo per via di una botta, ma se questi iniziano ad essere sempre più frequenti o immotivati è necessario consultare immediatamente il vostro medico. Stanchezza cronica: questo sintomo può voler dire molte cose, ma se associato ad uno o più fastidi elencati qui sopra può voler dire un possibile problema al fegato. Oscillazioni di peso: se hai notato che il tuo peso continua a scendere o aumentare senza che ci siano delle reali motivazioni, potresti avere un problema al fegato, consulta il tuo medico e fai delle analisi del sangue. Febbre alta: anche questo può voler dire molte cose, ma se associata ai sintomi elencati qui sopra potresti soffrire di qualche patologia legata al fegato. Feci chiare o che tendono al giallo: anche il colore delle feci può voler dire la presenza di una patologia legata al fegato. Fate attenzione, se la situazione persiste contattate uno specialista. Nausea: questo sintomo può essere legato avari fattori, ma tra i più frequenti troviamo alcune patologie legate al fegato. Questo può comparire soprattutto dopo i pasti ed essere accompagnato da vomito. Nel caso fosse così rivolgetevi immediatamente ad uno specialista. Dolori addominali: spesso alcune patologie legate al fegato si presentano con dolori addominali. Se non avete mai sofferto di questo tipo di fastidio vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico.

Voi cosa ne pensate?