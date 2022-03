Arisa: il risveglio lascia tutti senza parole, una foto che fa sognare

La nota cantante ha fatto sognare il popolo del web con una semplicissima Instagram stories: vediamo insieme la foto pietra dello scandalo.

Vito Coppola e Arisa si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, stagione che tra l’altro ha visto salire sul podio proprio la cantante di Sincerità. Sin dalle prime puntate, i telespettatori più fedeli del programma condotto da Milly Carlucci non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile sintonia che legava i due partecipanti. Questo legame sembrava fosse sfociato in una semplice amicizia, invece…

Il rapporto tra Arisa e il ballerino Vito Coppola sembra dirigersi verso una relazione sentimentale vera e propria. Nelle ultime settimane infatti abbiamo potuto notare di quanto la cantante sia sinceramente legata all’ex partner di ballo: stories affettuose, post di Instagram che esprimono estrema confidenza, per non parlare poi delle innumerevoli didascalie di amore e affetto da ambe le parti. Inoltre – di recente – Arisa ha pubblicato l’ennesima stories che non sembra lasciare adito ad ulteriori dubbi.

Arisa e Vito Coppola stanno davvero insieme?

Il ballerino ha dormito a casa della cantante e non ci sono dubbi in merito. E’ stata infatti la stessa Arisa ad immortalare Vito Coppola appena uscito dalla doccia, coperto da un semplice asciugamano. Inoltre, lo specchio ha permesso a tutto il popolo del web di notare che anche l’artista avesse un semplice accappatoio addosso. Insomma, parliamo ancora di semplice amicizia?

Non è arrivata ancora nessuna conferma dai due ex partecipanti di Ballando con le stelle, fatto sta che quell’incredibile bacio di scena rubato ad Arisa durante l’esibizione sembra abbia portato i suoi frutti. La cantante è stata spesso restia a condividere immagini d’amore dei suoi ex fidanzati sui profili social, questo però non riguarda Vito Coppola. I due appaiono più uniti che mai e – nonostante non sia arrivata la conferma ufficiale – sempre che il popolo del web ormai abbia le idee chiare riguardo la natura del loro rapporto.

Insomma, per ora sembra che Arisa voglia solo stuzzicare la nostra fantasia, mostrandosi con Vito Coppola in situazione decisamente romantiche, ma che di fatto fanno parte di una dichiarata amicizia. Che i due si stiano innamorando ed abbiano deciso di ufficializzare il tutto solo di fronte ad una concreta sicurezza? Oppure Arisa e Vito sono davvero solo amici e si comportano come due fratelli con molta confidenza? Solo il tempo ci fornirà le risposte a queste domande.