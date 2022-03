Bonus gomme 2022: ecco chi può richiederlo e quanto puoi ricevere

Il Governo Draghi ha proposto un nuovo incentivo di ben 200€ per il Bonus Gomme, questo potrebbe essere aggiunto nel Decreto Legge sull’energia. Scopriamo nel dettaglio a chi spetta e come richiederlo.

Alcuni politici hanno richiesto di inserire nel nuovo Decreto Legge sull’energia anche un bonus gomme, questo potrebbe uscire alla fine del 2022 ed è destinato ad una specifica categoria di Italiani. Ovviamente per poter accedere a questa nuova misura è necessario seguire tutti gli accorgimenti.

Con la crisi che il nostro paese sta affrontando in questo momento, il Governo sta pensando a quali misure adottare per risanare la situazione. Tra tanti incentivi, presto potrebbe spuntare anche quello per i pneumatici di auto e moto.

A proporlo sono stati gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, Lega e Forza Italia i quali hanno richiesto di inserirlo all’interno del Decreto legge sull’Energia.

L’idea è quella di garantire anche a chi non può permetterselo il cambio delle gomme. Ma chi può beneficiarne e sopratutto come si può usufruire al bonus? Scopriamo insieme tutti dettagli sull’argomento.

Tra i diversi incentivi lanciati dal Governo, ora spunta anche il Bonus Gomme, questo ovviamente servirà a tutte quelle persone che non riesco a usufruire dei nuovi pneumatici per problemi economici.

Tutti sanno che le gomme per garantire sicurezza devono essere in buono stato, ecco perché è fondamentale che queste vengano sostitute se danneggiate o usurate dal tempo.

Purtroppo i pneumatici hanno anche dei costi abbastanza importanti e non tutti possono permettersele, ecco perché il Governo sta pensando di stanziare una cifra massima di 200 euro, per poter acquistare dei nuovi pneumatici.

Il nuovo bonus gomme è destinato tutte quelle persone che hanno intenzione di acquistare pneumatici di classe A o B, queste garantiscono una perfetta adesione anche con l’asfalto bagnato. Per il momento l’incentivo non è ancora stato approvato, ma sembrerebbe che siano già stati stanziati 20 milioni di euro.

Quindi momentanee il bonus gomme è solo una proposta di legge, per questo motivo non è ancora possibile parlare di requisiti fondamentale per ottenerlo.

Ma dalle prime indiscrezione trapelate si intuisce che per accedere l bonus non sarà richiesto nessun limite di reddito Isee e non sarà necessario presentare nessuna domanda, basterà richiedere lo sconto direttamente in fase di acquisto.

Probabilmente l’incentivo entrerà in vigore fino a dicembre del 2022. Voi cosa ne pensate?