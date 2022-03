Aceto: gli utilizzi che non immagini per il giardino

Comunemente utilizzato come condimento, in realtà si può usufruire dell’aceto bianco anche per dare nuova luce al nostro giardino.

Siamo abituati a considerare l’aceto un semplice ingrediente per condire verdura, insalata e pietanze varie; in realtà le sue proprietà possono servire anche in campi diversi da quello gastronomico. Ad esempio, l’aceto bianco può diventare uno strumento efficace per chiunque voglia prendersi cura del proprio giardino.

Le sostanze contenute nell’aceto non danneggiano le piante, eppure al contempo hanno la capacità di allontanare gli animali e prevenire la formazione di batteri e parassiti. Questi sono solo alcuni degli svariati utilizzi nel campo del giardinaggio, scopriamo insieme tutti gli altri.

10 utilizzi alternativi dell’aceto bianco

Diserbante : potete utilizzare l’aceto bianco come diserbante naturale , in modo da evitare l’utilizzo di prodotti chimici che intossicano le piante e il terreno circostante.

: potete utilizzare l’aceto bianco come , in modo da evitare l’utilizzo di prodotti chimici che intossicano le piante e il terreno circostante. Repellente : nell’eventualità in cui dei gatti dovessero stanziarvi nel vostro giardino – invece di acquistare prodotti pericolosi per gli animali – potete semplicemente spruzzare un po’ di aceto sul terreno. L’odore acido e forte allontanerà ogni specie vivente .

: nell’eventualità in cui dei gatti dovessero stanziarvi nel vostro giardino – invece di acquistare prodotti pericolosi per gli animali – potete semplicemente spruzzare un po’ di aceto sul terreno. . Pulizia attrezzatura arrugginita : grazie alle componenti acide contenute al suo interno, l’aceto ha anche la capacità di eliminare la ruggine . Dovete semplicemente bagnare un panno inumidito e grattare le zone critiche con un po’ di olio di gomito.

: grazie alle componenti acide contenute al suo interno, l’aceto ha anche la capacità di . Dovete semplicemente bagnare un panno inumidito e grattare le zone critiche con un po’ di olio di gomito. Pulizia arredi in rame : il principio è lo stesso di quello citato precedentemente, pulire un oggetto in rame con l’aceto non solo preverrà la formazione della ruggine, ma vi consentirà di lucidare profondamente l’oggetto .

: il principio è lo stesso di quello citato precedentemente, pulire un oggetto in rame con l’aceto non solo preverrà la formazione della ruggine, ma vi consentirà di . Migliorare la consistenza del terreno: l’aceto rende il terreno morbido e fertile, in questo modo le vostre piante fioriranno in un vero paradiso.