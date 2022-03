Zucchero: ecco cosa succede veramente al corpo quando non lo assumi

Cosa succede al nostro corpo quando integriamo dello zucchero nell’organismo? Scopriamolo insieme.

Ogni regime alimentare che si rispetti, prevede un ridimensionamento progressivo del consumo quotidiano di zuccheri. Tuttavia, occorre sottolineare che lo zucchero da considerarsi dannoso è quello raffinato (quello bianco per intenderci). Quello contenuto nella frutta e nella verdura favorisce assolutamente l’organismo, dandogli la giusta quantità di energia e sostanze nutritive.

Quando si parla di zucchero raffinato, i vantaggi per il nostro organismo sono ben pochi: quest’ultimo infatti è il principale responsabile dell’insorgere del diabete di tipo 2, ma anche malattie cardiache e obesità. Per questo motivo, occorre eliminare (o per lo meno limitare) il consumo quotidiano dello zucchero bianco. Una volta compiuto questo passaggio, cosa succede al nostro corpo? Scopriamolo insieme.

Zucchero eliminato dalla dieta: cosa succede al corpo?

Prima di tutto, lo zucchero raffinato – se integrato quotidianamente – rende il corpo dipendente dal suo consumo. Chi lo assume tutti i giorni, sarà molto più svantaggiato di fronte ad una sua eventuale eliminazione dalla dieta. Inoltre, proprio come avviene con le droghe, l’organismo potrebbe presentare dei momenti di sonnolenza (una sorta di astinenza). Da cosa deriva tutto questo? Il consumo di zucchero aumenta i picchi glicemici, nel momento in cui raggiungete il picco vi sembrerà di avere moltissima energia; a quel punto, il corpo esaurirà la riserva, portandovi ad avvertire un enorme senso di stanchezza. Ridurre lo zucchero, vi permetterà di acquistare un livello di forza ed energia più costanti.

Inoltre, limitare il consumo di zucchero conferirà nuova luce anche alla vostra pelle: quest’ultimo favorisce la cosiddetta “glicazione”, processo per cui le cellule si ossidano e si danneggiano. In sostanza, favorisce l’invecchiamento cellulare e darà un’aspetto spento al vostro incarnato. Infine, last but not least, seguire un regime alimentare sano, vi porterà inevitabilmente a perdere peso. Del resto parliamoci chiaro: la quantità di calorie assunta tramite una merendina o due fette di pane con la Nutella è molto diversa rispetto al consumo di frutta e gallette di riso. Ci teniamo a sottolineare che lo zucchero raffinato non va bannato dalla vostra alimentazione, semplicemente non bisogna abusare nella sua assunzione.