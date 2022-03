Charlene di Monaco: ci sono voci su un possibile divorzio

La Principessa di Monaco non ha mai pace: dopo gli interventi e l’atteso ritorno in patria, arrivano le voci riguardo un eventuale divorzio.

Sembra che le acque non si siano ancora calmate per la Principessa di Monaco: prima i faticosi e delicati interventi chirurgici alla testa in piena pandemia, poi l’abbandono del Principato per proseguire la convalescenza in una clinica Svizzera ed ora la diffusione di rumors riguardo un eventuale divorzio dal Principe Alberto. Ma cosa c’è di vero?

Dell’attuale condizione di salute di Charlene Wittstock si sa poco e niente: le ultime news avevano confermato un ritorno ufficiale in Principato, date i suoi ultimi miglioramenti in clinica, i medici avevano convenuto che la Principessa fosse pronta per tornare definitivamente a casa. Eppure, stato ad alcune voci, l’ex nuotatrice non sarebbe troppo entusiasta all’idea di tornare tra le braccia del marito. Vediamo insieme i dettagli.

Charlene e Alberto prossimi al divorzio? La verità

Ovviamente, non è arrivata conferma dai reali di Monaco, eppure i rumors riguardo un loro eventuale divorzio diventano sempre più concreti. Charlene è tornata a casa ed ha potuto riabbracciare i gemelli, ma sembra intenzionata ad abbandonare il palazzo, questa volta in via definitiva. Charlene vorrebbe vivere a Roc Agel – sulle pendici del Monte Agel, Francia – con l’obiettivo di dire per sempre addio ad Alberto e agli annessi impegni da principessa consorte.

La richiesta di Charlene di Monaco è molto chiara: l’ex nuotatrice è perfettamente consapevole del fatto che Alberto non voglia il divorzio, per cui lei avrebbe deciso di acconsentire ad una semplice separazione a condizione che le venga concesso di vivere lontana dal Principato insieme ai figli, Jacques e Gabriella. Tutto sembra ancora riassunto in una semplice voce di corridoio, eppure i fatti dimostrano che la Principessa non sia più apparsa al fianco del Principe Alberto.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che questa non è la prima volta che delle voci riguardo una separazione tra Charlene e Alberto diventa virale, eppure dopo anni i due sono ancora marito e moglie. Per scoprire se questa volta assisteremo al concretizzarsi dell’addio, dovremo attendere la conferma ufficiale dei diretti interessati.