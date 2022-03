Puntini rossi: sai cosa sono? Ecco tutta la verità

Spesso sembrano spuntare dal nulla e non ci spieghiamo la loro comparsa: Ma cosa sono i puntini rossi? Ecco un chiarimento

Si tratta di semplici angiomi, chiamati angiomi rubino o con il nome di Angioma di Campbell de Morgan. Fondamentalmente è un inestetismo cutaneo che si manifesta nella maggior parte dei casi in persone che si trovano in età senile, ma non è raro registrare questi fenomeni anche in una popolazione più giovane.

È una neoplasia di origine benigna che si manifesta mediante una cellula che entra in contatto con la parte interna di un vaso sanguigno e si estende a livello cutaneo.

Spesso è possibile assistere alla comparsa di questi speciali angiomi su braccia, spalle, tronco e gambe. La forma tipica è quella di una piccola sferetta ovale, caratterizzato dal colore di un rosso vivo, derivante dalla presenza di vasi sanguigni.

Nonostante possa sembrare un segnale da parte del nostro organismo, la comparsa di queste escrescenze cutanee non deve destare particolare preoccupazione. Tuttavia, se dovesse cambiare colore o forma, aumentando notevolmente le sue dimensioni, sarebbe necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia.

La comparsa di questi particolari angiomi non comporta l’insorgenza di particolari sintomi e, ad oggi, non vi è una particolare cura o trattamento per eliminarli. Inoltre, possono essere causati da un’eccessiva esposizione ai raggi solari o a fattori genetici.