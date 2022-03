Alimentazione prendi questa abitudine, perderai veramente molto peso

Alimentazione: ecco un’abitudine utile da prendere. Vi farà perdere peso su pancia, fianchi, cosce e lato b.

Mantenersi in forma non è semplice per tutti. Moltissime persone sono alle prese con continui combattimenti con la bilancia, pur mantenendo uno stile di vita sano. In generale, per aspirare ad avere un bel corpo è necessario abbinare all’alimentazione anche l’attività fisica.

Una volta intrapreso un regime alimentare i risultati cominceranno a vedersi prendendo delle buone abitudini alimentari e praticando sport con regolarità. D’altronde, fa benissimo! Tutti questi accorgimenti potrebbero comunque non bastare, specialmente, se si si è in sovrappeso. In questi casi, come prima cosa, è utile rivolgersi a dei veri e propri professionisti del settore. Una ricerca Americana, a tal proposito, ha evidenziato che basterebbe una semplice abitudine per perdere peso. Ecco di cosa si tratta!

Alimentazione: l’abitudine quotidiana che tutti dovremmo prendere

Un team di esperti americano ha portato avanti un esperimento che ha visto protagoniste 123 donne in sovrappeso ed obese (età tra i 50 e i 75 anni), divise in 3 gruppi. Un gruppo doveva tenere un diario alimentare, uno doveva saltare un pasto della giornata e un altro non doveva mangiare e bere fuori casa. Ad esperimento concluso, si è visto che chi aveva tenuto il diario alimentare era riuscito a perdere 3 chili.

Per scoprire se funzioni veramente perchè non iniziate a tenerne uno? Gli esperti, poi, consigliano anche di dedicarsi alla preparazione di ricette leggere e genuine. Ovviamente, si tratta di piatti da preparare rigorosamente in casa. Ecco una ricetta gustosissima, da prendere come spunto per un pranzo o una cena sana.

Parmigiana light: prepararla è molto semplice. Per prima cosa, lavate e tagliate le zucchine. Mettetele sulla griglia. Una volta pronte, riponetele su una teglia e conditele con mozzarella o feta ed aggiungete un filo d’olio ed una foglia di basilico. Infornate la teglia a 180° per 15 minuti. Trascorso il tempo di cottura, lasciate raffreddare la vostra parmigiana verde, prima di gustarla. Vi leccherete i baffi!