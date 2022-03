Uomini e Donne: Gemma messa da parte? Ecco cosa sta succedendo

I tempi d’oro di Gemma Galgani sono finiti? Negli studi di Uomini e Donne, la storica dama torinese appare sempre meno.

Come ogni giorno, alle 14.45 va in onda il consueto appuntamento con il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, nel corso delle ultime puntate, i fedeli telespettatori del programma hanno notato un dettaglio particolare: Gemma Galgani non è più la protagonista indiscussa del programma. Cosa sta succedendo?

La nota dama torinese è diventata la star del Trono Over in seguito alla sua iconica storia d’amore con il Gabbiano George (Giorgio Manetti). Da allora, per quasi cinque anni, Gemma ha sempre avuto la priorità su tutte le altre dame del parterre. Le puntante iniziavano con il suoi tragicomici sfoghi, accompagnati dall’ira e dalle prese in giro dell’opinionista Tina Cipollari. Eppure, nelle ultime puntate andate in onda, la sua presenza quasi non si percepisce. Che sia finita la sua epoca d’oro? Vediamo insieme i dettagli.

Gemma perde terreno negli studi di Uomini e Donne

Alessandro e Pinuccia, Diego, Armando e Ida – sono loro i protagonisti delle ultime puntate di Uomini e Donne, mentre di Gemma non c’è traccia. Ultimamente, la dama torinese interviene sporadicamente e i suoi interventi generalmente vengono interrotti nel giro di pochissimo tempo.

La risposta a tutto questo è solo una: fondamentalmente il pubblico si è stufato. Gemma Galgani diventa sempre più infantile nei suoi atteggiamenti e gli attacchi riservati a cavalieri e rivali risultano sempre più inutili. Inoltre, la Galgani ha dovuto incassare due pessime figure: prima con Isabella Ricci – la quale presto convolerà a nozze con Fabio – e poi con Nadia, uscita dal programma con il cavaliere fiorentino Massimiliano. Entrambe le dame erano state attaccate duramente dalla Galgani, invidiosa e gelosa dei loro successi sentimentali. A quanto pare, Maria ha deciso di darci un taglio, limitando e ridimensionando le manie di protagonismo di Gems.

Nel frattempo, ha iniziato a circolare la voce secondo cui sarà Ida Platano a sostituire la dama torinese. Le due sono amiche da diverso tempo e – come abbiamo visto – hanno un metodo di approccio nei confronti degli uomini molto simile. Ultimamente poi, Tina ha cominciato ad attaccare duramente la dama bresciana, proprio come succede per la Galgani. Che la produzione stia preparando il pubblico al futuro? Staremo a vedere.