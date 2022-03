Sbalzi d’umore e nausea? Potresti avere questa carenza di vitamine

Nell’ultimo periodo hai notato diversi sbalzi d’umore e soffri di nausea? Probabilmente hai una carenza di vitamine. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come risolvere il problema.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale mantenerci in salute, ecco perché è importante che il nostro corpo assuma tutte le vitamine di cui ha bisogno. Capita a tutti di sentirsi stanchi o spossati, ma se a questi si aggiungono altri sintomi come sbalzi d’umore o nausea potresti avere bisogno di integrare questo minerale.

Per stare bene è necessario che il nostro corpo assuma un adeguato apporto di nutrienti, quelli essenziali sono vitamine, proteine e minerali.

Tutti questi possono essere integrati tramite l’alimentazione, infatti molti cibi contengono al loro interno moltissime proprietà che sono in grado di fare del bene al nostro organismo.

Purtroppo le carenze da minerali o vitamine possono trasformarsi anche in problemi seri e spesso i sintomi non sono facili da riconoscere. Oggi vi sveleremo di un minerale fondamentale per il vostro benessere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stanchezza, nausea e sbalzi d’umore potrebbero essere un sintomo di carenza da questo minerale

In pochi sanno che esiste un tipo di minerale che è fondamentale per il benessere del nostro corpo. Stiamo parlando del potassio.

Generalmente questo deve essere presente all’interno del nostro organismo in quantità elevate, questo perché è fondamentale per il corretto funzionamento delle cellule e dei i nostri muscoli.

Una sua carenza potrebbe portare gravi conseguenze, non solo per i muscoli ma anche per altri organi del nostro corpo.

Tra i vari sintomi della carenza di potassio, oltre alla pressione bassa troviamo anche debolezza e problemi allo stomaco come nausea e vomito. Ma non solo, la carenza da questo minerale potrebbe influenzare anche il nostro umore.

Per poter rimediare è necessario assumere verdura a foglie verdi e legumi, infatti i livelli bassi di potassio possono essere rimessi in ordine con una giusta alimentazione.

Ovviamente non bisogna comunque abusare degli integratori, anche perché l’eccesso di potassio potrebbe avere delle conseguenze negative sul nostro organismo.

Ora non vi resta che provare questi consigli. Voi cosa ne pensate?