Occhiali: arriva il bonus, ecco come e chi lo può richiedere

Bonus occhiali 2022: scopriamo a chi è rivolto e quali sono i requisiti necessari per ottenerlo. Ecco tutte le ultime news per ottenere la detrazione.

Stai pensando di acquistare degli occhiali nuovi ma i prezzi sono troppo alti? Devi assolutamente continuare a leggere questo articolo, oggi ti sveleremo come poter usufruire del bonus occhiali 2022. Andiamo a scoprire tutte le novità sull’argomento.

Il bonus occhiali esiste già dal 2021, anche quest’anno è stato confermato dalla Legge bilancio per il 2022 e per il 2023. Si tratta di un vero e proprio incentivo che vi consente di acquistare tramite uno sconto sia gli occhiale da sole che quelli da vista.

Purtroppo per il momento le novità non sembrano essere le migliori, siete curiosi di scoprire come ottenerlo e di quanto si tratta? Vediamo insieme tutte le novità sul nuovo incentivo.

Bonus occhiali: come ottenerlo e a chi è rivolto

Per ottenere il bonus occhiali 2022 occorre rientrare in un unico requisito, ovvero rientrare in un reddito ISEE inferiori o pari a 10.000€. L’inventivo in questione sarà pari a 50 € di sconto sul prodotto che volete acquistare.

Se non eravate al corrente di questo sconto potrete comunque presentare la richiesta, vi basterà aver fatto l’acquisto o nel 2021 o nei primi mesi del 2022.

Occorre sottolineare che il bonus è destinato solo a chi soffre realmente di problemi alla vista. Quindi se volete comprare degli occhiali da sole solo per motivi estetici non potrete usufruire.

Per il momento il bonus sembra essere in stand by, infatti non sembra essere partito nessun incentivo per i cittadini, nonostante siano stati già finanziati 10 milioni di euro.

Il contributo quindi risulta essere fermo, per capire cosa accadrà non ci resta che aspettare il prossimo decreto, sperano arrivi il più presto possibile.

La speranza di tutti ovviamente è quella che il bonus venga riconfermato, altrimenti che senso avrebbe avuto tirare fuori l’argomento in anticipo.

Per il momento dovremo accontentarci di pagare gli occhiali di tasca nostra finché il bonus non sarà valido al 100%, oppure attendere di comparare gli occhiali aspettando che l’incentivo esca al più presto. Voi cosa ne pensate?