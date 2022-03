Detox primaverile? Ecco cosa dobbiamo fare assolutamente!

Vediamo insieme come possiamo depurare il nostro corpo adesso che è appena arrivata la primavera ed inizia una nuova stagione.

La primavera è appena arrivata e da questo momento in poi possiamo i prati iniziano a riempirsi di fiori e la natura sboccia in tutte le sue forme.

Il clima diventa più mite e tutti abbiamo voglia di mostrarci e di togliere tutti gli strati che mettevamo per coprirci dal freddo.

Ecco quindi che possiamo fare anche un perfetto detox per il nostro corpo ed iniziare al meglio questa nuova stagione.

Detox primaverile: ecco come fare

In questo modo aiutiamo anche il nostro corpo a risvegliarsi dopo l’inverno, una sorta di nuova apertura sul mondo.

E poi nel periodo invernale, spesso usiamo un’alimentazione più ricca, anche per via del freddo, mentre in primavera o estate rimaniamo più leggeri.

Ci sono vari modi per purificarsi, ma la cosa importante da ricordare è che tutto passa per il nostro fegato, e la soluzione che vi vogliamo fornire passa proprio attraverso lui.

Come primo passo ricordiamoci che l’alimentazione è la base di tutto, quindi mangiamo e preferiamo assolutamente le verdure e la frutta di stagione.

Quindi come, lattuga, porri, indivia, e carciofi, che ci aiutano già loro con la purificazione dall’interno.

Per quanto riguarda la frutta, cerchiamo di mangiarla fresca e non cotta, e se vogliamo quando beviamo l’acqua mettiamoci anche un po’ di succo di limone, che sarebbe l’ideale prendere al mattino per riattivare il nostro metabolismo.

Altrimenti potremmo, ogni tanto digiunare, ma solamente un giorno ogni tanto per aiutare a riattivare il nostro metabolismo, ma non è necessario è sempre poi bene chiedere il parere di un medico curante prima di farlo.

Ultimo rimedio, che è il migliore, dopo la frutta e la verdura di stagione è prendere delle tisane a base di carciofo, tarassaco o ortica, che aiutano a drenare i liquidi in eccesso.

Ovviamente, essendoci le belle giornate, iniziamo a fare delle passeggiate, sia da soli che in compagnia, fanno benissimo al nostro organismo.

E poi se vogliamo possiamo anche profumare gli ambienti con essenze di lavanda o agrumi che ci fanno rilassare.

Ultimo consiglio, se possiamo, facciamo della meditazione o magari dello yoga che ci aiutano a ricreare un rapporto tra corpo e mente e a rilassarci in modo profondo.

Saremo in questo modo super pronti per quanto riguarda la primavera che si è appena affacciata, e ricordate sempre di avvisare il vostro medico per qualsiasi cambiamento, anche per delle tisane.