Silvia Toffanin alla conduzione dello storico programma? Ecco la voce

Rumors: Silvia Toffanin conquista un successo dopo l’altro, sembra infatti che la conduttrice si occuperà di un programma storico.

A quanto pare, Silvia Toffanin nel corso della sua carriera è riuscita a conquistare l’amore e l’affetto del pubblico italiano. Il primo ad accorgersi di tale potere è stato sicuramente il compagno della conduttrice, Piersilvio Berlusconi. Proprio per questo motivo, nei palinsesti correnti, l’Amministratore delegato Mediaset decise di limitare la carriera della D’Urso, favorendo quella della Toffanin con un doppio appuntamento. Ed è così che la trash tv venne sostituita dalle interessanti e commoventi interviste di Silvia Toffanin, la quale è stata apprezzata in diretta anche dall’iconica attrice Valeria Fabrizi. L’interprete, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha definito quello della Toffanin un vero e proprio dono.

La sua capacità di mostrare empatia nei confronti degli ospiti, commuovendosi e ridendo con loro, ha permesso di distruggere quel distacco emotivo che si sviluppa generalmente tra giornalista ed intervistato. Proprio per gli ottimi feedback a lei dedicati, sembra che la rete Mediaset stia pensando di promuoverla, dedicandole un’altra trasmissione storica.

Silvia Toffanin sostituirà Maria De Filippi?

Attualmente si sta parlando ancora di voci di corridoio, ma sembra che la Mediaset abbia deciso di favorire ulteriormente la carriera televisiva di Silvia Toffanin. Prima abbiamo assistito alla sua ospitata presso Michelle Impossible, poi è passata a fare un rapido saluto durante una puntata di Striscia la Notizia. Ed ora? Sembra che Piersilvio Berlusconi voglia regalare alla compagna nientepopodimeno che C’è posta per te.

Se la notizia fosse vera, rappresenterebbe un duro colpo per l’iconica Queen Mary, soprattutto perché la conduttrice di Pavia ha sempre affermato che C’è posta per te fosse in assoluto la sua trasmissione preferita. Eppure, stando alle notizie pubblicate su Dagospia, sia l’Amministratore delegato Mediaset che Graziella Lopedota – agente della Toffanin – starebbero cercando di convincere la dolce Silvia a rimpiazzare la storica Maria De Filippi. Attualmente non è arrivata nessuna conferma, da parte di nessuno dei protagonisti coinvolti. Ma se i rumors fossero veri, come reagirebbe il pubblico ad un cambiamento così drastico? Staremo a vedere.