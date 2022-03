Doc 3 si farà: ecco quando lo vedremo e le anticipazioni

Doc 3 si farà, ecco quando lo vedremo: il medical drama di successo di Rai 1 è pronto a tornare con nuovi episodi, le informazioni.

Episodio dopo episodio, Doc – Nelle tue mani ha avuto un successo travolgente; il medical drama con Luca Argentero ha conquistato gli spettatori di Rai 1, con la fiction diventata un vero e proprio fenomeno mediatico.

Dopo la seconda stagione, che ha bissato il successo della precedente, gli spettatori aspettano con ansia l’arrivo dei nuovi episodi, con la terza stagione che si farà; tutto quello che si sa al momento.

Doc 3 si farà, ecco quando lo vedremo: le attuali informazioni sulla nuova stagione del medical drama

Il successo travolgente della fiction ha dato per scontato il suo rinnovo per la terza stagione; tra l’altro, lo stesso Luca Argentero ha confermato in precedenza come il progetto fosse già strutturato per un ciclo di tre stagioni.

Al momento, la sceneggiatura di questi nuovi episodi sarebbe in fase di scrittura, con le riprese che potrebbero partire il prima possibile, tenendo però conto degli impegni di Argentero (che questa estate sarà impegnato anche in Sandokan al fianco di Can Yaman).

I nuovi episodi potrebbero andare in onda verso la fine del 2023, oppure ad inizio 2024, considerando come è molto probabile che le riprese inizieranno solamente il prossimo autunno.

Oltre ad Argentero, confermatissima nel cast anche Matilde Gioli, mentre Silvia Mazzieri dovrebbe uscire definitivamente di scena vista la sorte toccata al suo personaggio, Alba; l’attrice, tra l’altro, è anche in dolce attesa e forse anche per questo gli sceneggiatori hanno pensato a questo finale per il suo personaggio.

Che Riccardo (interpretato da Pierpaolo Spollon), dopo aver elaborato il lutto, possa finalmente cadere fra le braccia di Carolina Fanti come sperato da tantissimi fan nel corso di queste stagioni?

Le nuove trame proposte dalla terza stagione saranno sicuramente ricche di colpi di scena, anche se per vederle (e saperne anche di più) dovremmo ancora aspettare del tempo. Per tutti gli aggiornamenti su Doc (e non solo) restate comunque con noi!