Colesterolo da controllare? Prova in questo modo

Devi tenere sotto controllo il colesterolo? Prova questo metodo, ti basterà fare questi quattro semplici pasti al giorno. Vediamo nel dettaglio cosa si tratta e come funziona.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura del nostro corpo, oltre che per questione estetica, è fondamentale per il benessere del nostro organismo.

Nel nostro paese molte persone mangiano male, soprattutto i giovani tendono a consumare cibo spazzatura. Infatti un recente studio dell’università di Padova ha scoperto che l’Italia è il secondo paese in Europa con un tasso altissimo di sovrappeso e obesità.

Questo perché, molti ragazzi oltre a ingerire alimenti provenienti da fast food, tende ad avere uno stile di vita sedentario. Sicuramente il cibo spazzatura sarà anche buono per il nostro palato, ma vi assicuriamo che a livello di salute fa davvero male. Ma sapete il perché? Ebbene il cibo spazzatura contiene moltissimi grassi saturi e zuccheri che possono danneggiare le arterie, aumentare i livelli di pressione e colesterolo-.

Ecco perché è sicuramente più consigliata una dieta variata ma che contenga al suo interno alimenti sani e nutrienti, nel dettaglio bisognerebbe mangiare ortaggi, i cereali integrali, carne bianca, legumi e pesce.

Ma andiamo a scoprire la dieta perfetta per abbassare i livelli colesterolo nel sangue.

Vuoi abbassare i livelli di colesterolo? Prova questi quattro pasti

Se vuoi eliminare il problema del colesterolo alto, devi assolutamente provare a seguire questa alimentazione.

Per colazione: una tazza di cereali integrali con yogurt, frutta e miele. Se potete optate per uno yogurt greco, ha meno zuccheri di quello classico.

A pranzo: una bella insalata di farro, potete condirla con olio d’oliva, menta e limone. Potete arricchire il vostro piatto con un’aggiunta di verdura e legumi. Questo vi consentirà di avere tutta l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Per cena: optate per del pesce, come ad esempio una fetta di salmone cotto al forno.

Per gli spuntini: scegliete la frutta secca, ad esempio le noci che sono una grande fonte di grassi sani.

Ora non vi resta che provare questa dieta, cosa state aspettando?