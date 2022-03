Stress: mantieni questa posizione per 1 minuto e tutto passa, prova!

L’esercizio fisico può aiutare tantissimo anche per la tua salute. Mantieni questa posizione per 1 minuto e tutto passa, prova!

La primavera è alle porte e la voglia di riprendere ad allenarsi è tanta. Tuttavia, questo inverno è stato piuttosto pesante e in tanti si sono lasciati sedurre dalla sedentarietà. Dunque, riprendere è più difficile del solito e i dolori articolari ci rendono tutto più complicato.

Tuttavia, lo sport può dare una mano non solo all’aspetto fisico ma anche, se non soprattutto, all’aspetto mentale. Ci sono esercizi, infatti, che danno un contributo fondamentale nella lotta allo stress. Mantieni questa posizione per 1 minuto e tutto passa.

Mantieni questa posizione per 1 minuto e combatti lo stress

Fare esercizio fisico può essere davvero utile per affrontare le giornate con più tranquillità ed elasticità mentale. Le dure giornate lavorative o di studio, infatti, possono portarci ad accumulare una grande quantità di stress, che ci porta a poco a poco ad esplodere.

Dunque, in nostro aiuto possono venire diverse particolari discipline orientali, che ci aiutano a rilassarci e a distendere la mente. In particolare, è ampiamente consigliato il ricorso allo yoga, una disciplina che può rappresentare un valido alleato del corpo e della mente.

Si tratta di un’arte millenaria praticata da milioni di persone in tutto il mondo. È caratterizzata da variegate versioni, che hanno le radici in tradizioni antichissime e radicate in numerose parti dell’oriente. Tra queste vi è l’hatha yoga, caratterizzata da un’attenzione maggiore alla parte fisica della disciplina generale.

In questo articolo vogliamo mostrarti un particolare esercizio: mantieni questa posizione per 1 minuto e combatti lo stress.

L’esercizio consiste nell’assumere una particolare figura della disciplina, chiamata “mandukasana”, o più comunemente chiamata “posizione della rana”. Consiste in un esercizio particolarmente completo che può aiutarci a scaricare la tensione accumulata a causa dello stress.

L’esercizio consiste nel sedersi in ginocchio su una superficie morbida. Successivamente bisogna poggiare le mani sul pavimento e, poi, allineare le ginocchia alle mani e alle spalle. Una volta che il busto è parallelo al pavimento, si dovrà mantenere il collo e la schiena perfettamente dritti.

Una volta assunta la posizione corretta, si dovrà abbassare il ventre e iniziare a respirare profondamente, senza compiere alcuno sforzo. In molti concordano nel dire che, se praticato tutti i giorni, questo esercizio conferirebbe molti benefici a corpo e mente.