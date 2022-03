Nucleare: ecco gli effetti che potrebbe avere sul nostro paese secondo un simulatore

Nucleare, ecco gli effetti che potrebbe avere sul nostro paese: il simulatore che avverte sulla pericolosità degli ordigni per un pericolo da scongiurare.

La guerra scoppiata in Ucraina ha messo in apprensione tutto il mondo; anche nel nostro paese, sono partiti gli aiuti umanitari per la popolazione ucraina e tanti civili si sono adoperati per dimostrare la loro solidarietà.

Il conflitto nell’Europa dell’Est risveglia l’incubo della guerra nucleare, che tutti si auspicano venga evitata a tutti i costi; i danni sarebbero devastanti, come sottolinea anche il simulatore Nukemap. Le guerre non possono mai essere la soluzione, ma anzi portare danni devastanti per il genere umano.

Nucleare, ecco gli effetti che potrebbe avere sul nostro paese: il simulatore Nukemap

Su Internet, come riporta anche Il Messaggero, è online il simulatore Nukemap, sito creato con intenti pedagogici da un docente presso lo Stevens Institute of Technology.

Il simulatore mostra la differenza fra gli ordigni a fissione e a fusione, e fa una stima dei danni che una bomba nucleare potrebbe portare su una determinata zona del mondo; incrociando dei dati, selezionando una zona vengono calcolato i presunti feriti e i presunti decessi che si sarebbero qualora davvero l’ordigno fosse sganciato.

Una situazione terrificante, che dovrebbe farci aprire ancora di più gli occhi sulla pericolosità di una guerra nucleare, che causerebbe veramente un numero spropositato di vittime e di effetti collaterali, come d’altronde la Storia (con Hiroshima e Nagasaki) ci ha già purtroppo insegnato.

Una guerra nucleare è assolutamente da scongiurare, così come si dovrebbe procedere al disarmo dei vari stati; la speranza di tutti è che presto le trattative possano andare a buon fine, e che questo nuovo conflitto si fermi il prima possibile sensibilizzando tutti per contribuire alla pace.

Le immagini trasmesse dai telegiornali sono davvero tragiche, con diversi civili che hanno già subito le conseguenze di una barbarie come la guerra. L’uso di ordigni nucleari non farebbe altro che portare danni ancora più gravi; un’ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione e che, visti appunto i numeri stimati dal simulatore scientifico, non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione.