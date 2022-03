Vitamina D: facciamo il pieno con questo alimento comune

La vitamina D è molto importante per il nostro organismo. Sapete in quale cibo la possiamo trovare maggiormente?

La vitamina D è molto importante per il nostro organismo. Alcuni di noi potrebbero avere una carenza proprio di questa vitamina che porterebbe a dare, alla lunga, sintomi neurologici e neuromuscolari, come contrazioni muscolari involontarie, difficoltà di concentrazione e confusione mentale, debolezza e stanchezza non giustificate, ansia e disturbi del sonno.

Questa vitamina è molto importante per la salute delle nostre ossa e denti. Ci sono diversi modi per assumerla, ma soprattutto con un alimento, con il quale oltre a fare scorta di Vitamina D, potremmo fare il pieno di fibre, vitamine e antiossidanti.

Siete curiosi di scoprire qual è questo alimento tanto importante? La maggior parte della Vitamina D viene prodotto dal nostro organismo, ma per averne di più dovremmo mangiare molto le carni magre, come ad esempio il fegato, o alcuni tipi di pesci, come ad esempio le aringhe.

Oltre a questi alimenti, molta vitamina D si può trovare sia nel tuorlo d’uovo che nei funghi, che contengono fra l’altro oltre alla vitamina D, anche i minerali, vitamine e antiossidanti.

Vitamina D: questo alimento ne è molto ricco

I funghi, quindi, contengono molto questa vitamina e anche se sono reperibili soprattutto nelle stagioni più fredde, si possono trovare anche nelle altre stagioni.

Ci sono molte ricette che riguardano proprio i funghi, che possono essere un alimento che può essere utilizzato, sia come primo che come contorno di carne, ad esempio.

Grazie anche agli acidi grassi contenuti in questo cibo, sono molto importanti anche per l’apparato circolatorio.

Tuttavia, però, non tutti i tipi di funghi contengono la vitamina D. Tra gli esempi più importanti ci sono il porcino, lo spugnolo, l’ovulo, il finferlo e il chiodino; il prataiolo (che è anche detto champignon o Portobello) invece non né contiene ne troppo poco né troppo.

Un altro modo per acquisire più vitamina D è quella di passare più tempo alla luce solare: infatti, con l’arrivo della bella stagione si dovrebbero avere più possibilità per riuscire a trascorrere sotto il sole.

Per saperne di più, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico di fiducia. Dopo aver letto l’articolo, cosa ne pensate?