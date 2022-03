Uomini e Donne, Biagio smaschera Giuliana: ecco cosa è successo al programma di Canale 5, nuove polemiche sulla dama romana.

Biagio Di Maro di nuovo protagonista del dating show, questa volta però in panni piuttosto inediti per lui. L’uomo, criticatissimo in ogni sua frequentazione, è rimasto scottato da Giuliana, alla quale voleva concedere addirittura l’esclusiva; la dama però non provava per lui nulla di mentale ed ha così deciso di chiudere.

Al centro studio, la dama romana è stata però vittima di numerosi attacchi dalle dame del parterre, con Biagio che non ha perso l’occasione per rincarare la dose; ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Biagio smaschera Giuliana: ecco cosa è successo, tantissime polemiche

Al momento, Giuliana si sta frequentando con Massimo; la loro frequentazione è ancora agli inizi, ma chiamati al centro studio ha scatenato diverse polemiche. Stefania ha infatti attaccato Giuliana, rivelando come abbia parlato male sia di Biagio che di Massimo e che fosse uscita col cavaliere campano solamente per visibilità.

Stefania avrebbe sentito delle conversazioni al telefono di Giuliana, con Biagio che a questo punto è intervenuto ed ha attaccato a sua volta la dama. “Vuoi visibilità, è successo lo posso anche dire, tua mamma lo deve sapere, il tuo paese lo deve sapere. Sei una delusione enorme. Non prendere in giro più nessuno. Ma non ti vergogni come donna?” le sue parole a Giuliana, che si è difesa dicendo come le sue parole siano state fraintese.

Anche i due opinionisti hanno chiesto informazioni, sospettosi, a Giuliana, che con tono acceso ha risposto a Stefania dicendo che la visibilità non la porta a nulla, anzi le fa perdere giornate di lavoro. Dopo la discussione, furiosa, Giuliana ha abbandonato lo studio, con Stefania convinta di averla smascherata.

Nel frattempo Stella, venuta in studio per Biagio, decide di chiudere la frequentazione con l’uomo, che a quanto pare è più preso dalle polemiche e da altre cose che da lei; Biagio si è scusato e ha detto che sarebbe disposto a continuare, ma Gianni attacca a sua volta il cavaliere affermando come in realtà a Biagio non interessi Stella e che, se avesse accettato, avrebbe conosciuto subito Cristiana.