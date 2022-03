Soleil Sorge ha un fidanzato segreto? Ecco la verità

Soleil Sorge è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questo Gf Vip, ma ha davvero un fidanzato segreto? Ecco la verità sulla vippona.

Ieri sera Soleil Sorge, ad un passo dalla finale ha dovuto lasciare definitivamente la casa del Gf Vip.

Sicuramente la vippona è stata uno dei personaggi più discussi del reality, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori per via del suo carattere viperino e ha appassionato tutti per via del suo flirt con Alex Belli.

La Sorge dentro la casa più spiata d’Italia ha spesso dichiarato di avere una persona fuori che l’aspetta. Ma sarà davvero così? In diverse occasioni abbiamo assistito ad aerei con messaggi d’amore provenienti proprio da questo ragazzo misterioso.

Ovviamente Soleil ha sempre ribadito che questa persona non voleva essere coinvolta nel mondo dello spettacolo e in effetti così è stato. Oltre a non essere mai stato citato durante la trasmissione, non ha nemmeno mai fatto una piccola sorpresa alla sua presunta fidanzata.

Ma quindi chi è questo ragazzo misterioso? Scopriamolo insieme.

Carlo Domingo: ecco chi è il misterioso fidanzato della Sorge

Da sempre Soleil Sorge ha confermato di essere fidanzata, tuttavia nessuno credeva nell’esistenza di questo ragazzo misterioso, sopratutto per via del flirt tra lei e Alex Belli e anche perché non si è mai presentato in studio.

Ma nelle ultime ore a sconvolgere tutti è stata una foto pubblicata sul web del presunto fidanzato della Sorge. A quanto sembra il ragazzo esiste e si chiama Carlo Domingo, ma non è finita qui all’interno del giornale si evince che il ragazzo lavora nel mondo della moda ed è siciliano.

Si tratta di una persona estremamente riservata e che non ama stare al centro dell’attenzione, i suoi genitori sono due volti nodi nel mondo della moda ovvero, Giusy Parrinello ed Enzo Domingo.

Ma non solo, qualche settimana fa anche Alfonso Signorini ha voluto approfondire l’argomento confessando “Intanto diciamo che questa misteriosa figura c’è, esiste, ha un nome e un cognome. Io all’inizio non pensavo esistesse sul serio. Non dico il nome per rispetto. Anche perché quando Soleil è entrata al GF Vip ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social, aveva di sicuro un profilo Facebook. Aveva delle immagini sue so Google che ha immediatamente fatto cancellare anche pagando una discreta cifra”

Inoltre, il conduttore ha anche spiegato che lui e Soleil hanno fatto un patto prima che lei entrasse nel Gf Vip, ovvero che qualsiasi cosa fosse successa all’interno del reality loro sarebbero rimasti uniti.

Voi cosa ne pensate?