Soleil Sorge contro gli autori: ecco cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: La concorrente Soleil Sorge è contro gli autori. Ecco cosa ha detto la giovane influencer del reality show di Mediaset.

Il 14 marzo 2022 verrà decretato il vincitore della sesta edizione Grande Fratello Vip. Anche i concorrenti stanno facendo le liste di chi potrebbe accedere alla finale. Ad esempio, per Jessica Selassié potrebbero trattarsi di una finale tutta al femminile.

Le altre sue compagne di viaggio sembrano essere d’accordo su questo pensiero, anzi Sophie ha detto che questa è stata l’edizione proprio delle donne! Lunedì 7 marzo si deciderà proprio chi andrà finalmente in finale!

Intanto, però, Soleil Sorge ha qualcosa da dire agli autori del reality show di Canale 5. La concorrente, che in questo Grande Fratello è stata una delle protagoniste insieme ad Alex Belli e Delia Duran.

Ma ha avuto da ridire anche su alcune compagne di viaggio, come ad esempio Miriana Trevisan, che l’ha definita “Vipera” e Jessica Selassié, che invece l’ha definita come “una furba ed una persona non buona”.

Soleil Sorge contro gli autori del GF Vip

Ma come già detto in precedenza, la Sorge ha avuto da ridire anche contro gli autori: infatti, Soleil sembrerebbe essere un po’ “amareggiata”, dato che non avrebbe avuto un trattamento uguale ai suoi compagni di questo lungo viaggio.

La giovane influencer, infatti, ha sostenuto che non le sarebbe piaciuto il trattamento che le è stato rivolto, nel senso che lei ha raccontato molto della sua vita personale e che poi gli stessi argomenti siano stati ripresi in diretta dal conduttore Alfonso Signorini.

Insomma, Soleil Sorge si sarebbe lamentata del fatto che su di lei si siano concentrati solo di argomenti non piacevoli, arrivando a toccare anche argomenti molto delicati, come ad esempio la sua infanzia e la separazione dei suoi genitori.

Quello che vorrebbe fare, invece, la giovane influencer è quella di voler condividere gli aspetti positiva della sua vita. Infatti, a Sophie ha detto “Bisogna dire che è vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile”.

Dopo queste lamentele, il conduttore Alfonso Signorini risponderà? Per sapere cosa accadrà, vi ricordiamo che l’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per lunedì 7 marzo, in prima serata su Canale 5.