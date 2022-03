Trucchi per risparmiare: ecco come farlo veramente

L’aumento delle spese ha fatto emergere la necessità di intervenire. Ecco alcuni trucchi per risparmiare davvero

A causa del caro bollette dovuto all’aumento dei costi dell’energia, gli italiani si trovano di fronte all’ennesimo momento di grande difficoltà economica. Il potere d’acquisto, infatti, risulta diminuire costantemente e all’orizzonte non si intravede un netto miglioramento.

In questo contesto socioeconomico molto complesso, dunque, è importantissimo attrezzarsi per affrontare al meglio la situazione. Ecco, dunque, alcuni trucchi per risparmiare davvero e ritrovarsi a fine del mese con un importante tesoretto messo da parte.

Ecco alcuni trucchi per risparmiare davvero

Cercare una tranquilla situazione finanziaria ci permette di vivere la nostra situazione economica in maniera più tranquilla e concentrarci sulle cose più importanti della vita. Il risparmio, in questi casi, è uno dei migliori strumenti per raggiungere questo obiettivo in maniera efficace.

Se, dunque, hai intenzione di impegnarti e racimolare un piccolo tesoretto a fine del mese, ti mostriamo alcuni trucchi per risparmiare davvero. Eccone alcuni:

Stabilire un budget

La prima cosa da fare è quella di stabilire un budget, fissato un tetto massimo di spesa rispetto alle proprie capacità economiche. Mantieni gli scontrini fiscali per un mese e realizza alcune categorie di spesa, come ristornate, shopping, parrucchiere, ecc. Questo ti aiuterà ad avere un quadro più chiaro di ciò che spendi e come lo fai.

Se ti accorgi di spendere troppo, opta per il sistema delle buste da lettera. Inserisci in queste buste un importo a tuo piacimento, dedicato ad ogni categoria di spesa (dunque realizza più buste, quante sono le categorie). Una volta speso tutto il denaro presente nella busta, non fare altre spese per quella categoria;

Risparmia sulla spesa

Un altro metodo molto interessante ed efficace per risparmiare davvero è quello di risparmiare sulla spesa. Si tratta, infatti, della voce di spesa più alta in assoluto. Se lavori in ufficio e hai la pausa pranzo, porta un pasto da casa, in modo da risparmiare sulla mensa. Solo questo potrebbe portarti a risparmiare circa 500€ all’anno.

Inoltre, puoi pianificare la tua spesa decidendo cosa mangiare in anticipo, magari nell’arco di tutta la settimana. Se programmi, infatti, il pranzo e la cena dei giorni a seguire, tenderai ad acquistare solo cose che ti servono davvero, evitando gli sprechi economici.

Risparmia sul conto in banca

Ricorda di non spendere soldi inutili presso la tua banca. Uno dei migliori trucchi per risparmiare è quello di controllare le tue spese della carta di credito, tagliando quelle inutili e le relative commissioni. Utilizza il bancomat che non ti imponga spese extra, in modo da mettere da parte almeno 500€ all’anno.

Inoltre, sfrutta la possibilità di fare operazioni tramite il tuo home banking. Il portale online della tua banca, infatti, ti permetterà di fare bonifici e altre operazioni direttamente dal tuo pc o dal tuo smartphone. Le operazioni online, infatti, sono gratuite nella maggior parte dei casi.