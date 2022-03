Amici 21: Rudy Zerbi smaschera Anna Pettinelli

Amici 21: continua lo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. E lei esce dallo studio, lasciando solo il professore di canto.

È di nuovo scontro tra i due professori di canto, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nello studio di Mediaset, infatti, il professore ha convocato la speaker radiofonica per parlare di quello che è successo domenica in studio.

L’allievo Giò Montana, infatti, è stato l’oggetto di discussione: il ragazzo è arrivato ultimo nella classifica di canto, dove a giudicare era il maestro Adriano Pennino.

Le parole di Rudy Zerbi sono state le seguenti “Quando hanno cantato ho detto che secondo me la corale dall’inizio è stata inficiata dalla partenza scarsa di Gio Montana che a valanga ha influito sulla performance negativa di una parte di loro”.

E non è il solo a pensarla in questo modo: infatti, il professore ha mandato un video in cui, sotto sua richiesta, anche il maestro dava supporto alla sua tesi.

Ed inoltre Zerbi ha anche detto “Confermando che Gio Montana abbia sbagliato gravemente, penso che partendo fuori tempo, riprendersi per gli altri sia impossibile. Ha trascinato almeno buona metà degli allievi”.

Amici 21: nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Ma la Pettinelli, però, ha qualcosa da dire dopo aver visto questo video “Se uno sa cantare, corregge il ritmo sbagliato e canta”.

Ma non è finita qui, dato che dopo aver visto un altro video, sempre la Pettinelli si è sfogata ed ha detto “Mi fa ridere la nostra perdita di tempo, anziché preparare pezzi il professore Zerbi vuole avere ragione perché gli ho detto una cosa dissonante al suo pensiero”.

Ed ancora ha continuato a dire “Noi siamo qui perché tu vuoi avere ragione, sai qual è il problema? Ora diciamo ‘Sì hai ragione’ e torniamo a fare le cose importanti. Questo è quello che vuoi?”.

Ma non è finita qui, dato che Rudy ha definito Anna Pettinelli che era molto “maleducata” ed anche “non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te”.

Ma a questi punto, la Pettinelli, dopo aver sentito questa frase, decide che è il momento di lasciare lo studio “È stato un piacere arrivederci, buon lavoro”. Ed anche ha aggiunto “Farei l’onore a loro di restare ma non a te quindi vado via, ciao”.

Cosa succederà ora tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli?