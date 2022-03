Al Bano e le parole su Putin: ecco cosa ha dichiarato

Al Bano – ospite a La Vita in Diretta – ha parlato apertamente di Vladimir Putin. Le parole del cantante hanno scioccato il pubblico.

Siamo abituati a leggere di mire espansionistiche nei libri di storia: abbiamo studiato l’invasione della Polonia da parte di Hitler, della guerra in Etiopia voluta da Mussolini, abbiamo studiato i fatti che portarono allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Questa volta però, siamo noi i protagonisti della storia, sarà la nostra generazione a raccontare ai nipoti che – nel 2022 – Vladimir Putin decise di attaccare l’Ucraina, dando origine ad una nuova e terribile guerra. A proposito di questo, il noto cantante Al Bano, ospite a La Vita in Diretta, ha deciso di parlare del Presidente (o Dittatore) della Russia, uomo che lui stesso ebbe la possibilità di conoscere anni fa.

Al Bano: la scioccante rivelazione su Vladimir Putin

Il noto cantante Albano Carrisi ha ottenuto un notevole successo nei paesi dell’est, per questo motivo – anni fa – ebbe la possibilità di conoscere Vladimir Putin. A proposito di questo, l’opinione dell’artista riguardo al Capo del Governo russo, ha dato origine ad un dibattito con il giornalista Luca Sommi. “Non mi aspettavo da quell’uomo una metamorfosi del genere” – sono state le parole di Al Bano – “L’ho conosciuto bene, ci siamo fatti l’idea di un uomo giusto ed equilibrato, un uomo che stava rischiando di prendere il Nobel della Pace…se n’è parlato”.

Di fronte a queste parole, Sommi ha deciso di ristabilire l’ordine, rispondendo prontamente al cantante: “Sono anni che in Russia chi dissente quando gli va bene va in carcere, mentre negli altri casi muore avvelenato” – insomma, il giornalista ha voluto ricordare a Carrisi che (forse) Vladimir Putin non sia mai stato “giusto ed equilibrato”, ma che al contrario abbia sempre mostrato tendenze dittatoriali durante gli anni di governo. Infine, sempre in merito all’invasione dell’Ucraina, è intervenuta anche la partner di Al Bano a Ballando con le Stelle, Oxana Lebedew. La ballerina, di origini russe, ci ha tenuto a dissociarsi da tutto ciò che sta succedendo: “Il mio cuore è dolorante in questo momento, prego per queste persone innocenti che soffrono” – e che probabilmente, aggiungiamo noi, soffriranno ancora per molto.