Armadio, ecco come sistemarlo al meglio ed in modo veloce: i consigli per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo di tempo e fatica.

Sistemare la casa non è di certo facile, ma con pazienza ed organizzazione si può sfruttare al meglio lo spazio per mantenere tutto in ordine. Ad esempio, l’armadio è una parte dell’arredamento fondamentale per le nostre camere; che si tratte di giacche, camicie o scarpe, custodisce i nostri indumenti con molta cura.

Ma come sistemarlo al meglio per sfruttare al massimo la sua capienza, per tenere in ordine tutti i nostri abiti e garantire la praticità del mobile, unendo il massimo risultato col minimo sforzo in termini di tempo e fatica? Ecco i consigli.

Per prima cosa, l’utilizzo di varie ceste o cestini ci permette di custodire al meglio magliette, felpe e maglioni, dividendo magari anche per tipologia e vari accessori. Oltre ad essere utilissimi per l’ordine, garantiscono anche un colpo d’occhio davvero elegante.

Anche le scatole a scomparti, che siano pieghevoli o rigide, sono davvero utilissime per organizzare le varie cravatte, la biancheria intima, calze o calzini e addirittura per contenere i fazzoletti di stoffa, che dopo tanto tempo sono ancora utilizzati.

Per quanto riguarda le scarpe, per chi non può avere una cabina armadio completamente dedicata alle calzature possono venire in soccorso delle economiche e pratiche scatole di plastica, capaci anche di evitare che i cattivi odori.

L’armadio deve anche essere pratico, e dunque oltre ad ospitare gli indumenti deve anche essere funzionali; per questo, uno specchio all’interno e delle luci ci permettono di vestirci e sistemarci al meglio prima di qualche evento o uscita, accedendo direttamente agli indumenti riposti nell’armadio.

Nell’armadio non possono mancare poi vari profumi, per permettere all’ambiente di avere sempre un odore gradevole; che siano sacchettini fatti in casa oppure dei profumatori già comprati, l’importante è che l’atmosfera nel nostro armadio sia sempre fresca e pulita, per mantenere l’ottimo odore dei panni appena lavati.