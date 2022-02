Uomini e donne: il mistero su Federica, ecco cosa succede

Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’interno del programma condotto da Maria De Filippi per quanto riguarda la bella Federica.

Come sappiamo il programma che promette di far trovare va in onda da svariati anni, e stiamo parlando proprio di Uomini e Donne.

Ma nelle ultime ore sta succedendo qualcosa di molto particolare ad una dama che sembra avvolta dal mistero.

Oggi infatti vi vogliamo proporre alcune anticipazioni per quanto riguarda il programma che abbiamo letto sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover curata da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne: mistero su Federica

Iniziamo con le prima notizie o meglio anticipazioni che riguardano il trono di Matteo Ranieri, dove Federica ancora non è presente in studio.

La giovane è stata mandata a casa perchè aveva la febbre in una precedente puntata e dopo anche una bellissima lettera che ha scritto difficilmente si pensava che fosse eliminato.

Si era parlato anche di una sua negatività al Covid, ma dato che i giorni passano non si può escludere che successivamente il tampone si sia positivizzato.

Ma al momento sono solamente delle voci perchè si è parlato poi di un problema personale che non le ha permesso di partecipare neanche alla puntata registrata ieri.

Non sappiamo nemmeno se effettivamente tornerò nel programma oppure no, anche perchè nel mentre il trono di Matteo è iniziato nuovamente.

Ieri si è vista una esterna con Valeria e con un’altra ragazza, Nicole, accettando quindi il consiglio che le aveva dato la mitica Maria, ovvero conoscere nuove ragazze.

Passiamo invece alle anticipazioni per quanto riguarda il trono Over, che interessa anche lui moltissimo.

Ida ed Alessandro hanno continuato a litigare e sembra che la parola fine sia alquanto vicina tra i due.

Maria, sembra che nella puntata di oggi abbia cercato di farli avvicinare nuovamente e di farli ragionare, ma non sappiamo se questo sia bastato oppure no.

Le liti poi non sono mancate perchè tra Giuliana e Stefania c’è stata una accesa discussione, insomma come al solito il programma di Maria De Filippi ha sempre mille avvenimenti.

Non ci resta che attendere e vedere le puntate per intero che sono state registrate e capire qualcosa in più.

E voi cosa ne pensate di queste interessanti anticipazioni che arrivano direttamente da questo super profilo social?