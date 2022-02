Viaggiare gratis in Europa? Ecco come puoi fare!

Amate viaggiare ed esplorare il mondo? Vi sveliamo un modo per girare per tutta l’Europa con un budget minimo.

La pandemia ha decisamente limitato ogni minimo spostamento fuori dal nostro Bel Paese, vincolandoci inevitabilmente nelle nostre città. Gli aspiranti viaggiatori sono stati costretti a conservare i propri sogni nel cassetto, sperando in una fine della crisi ed una conseguente reintroduzione della libertà. Negli ultimi mesi, dopo settimane di sforzi da parte delle forze politiche e della comunità scientifica, sembra che il Governo stia pensando ad un effettivo abbandono della maggior parte delle misure restrittive. Possiamo quindi ripensare a quel viaggio che non abbiamo potuto fare, rimanendo sempre nei confini europei (giusto per non sfidare troppo la fortuna). Se avete il disperato bisogno di mettervi lo zaino in spalla e partire, ma non avete un budget particolarmente consistente, vi sveliamo noi un modo per esplorare l’Europa GRATIS.

Viaggiare in Europa Gratis, è possibile!

Francia, Austria, Finlandia, Norvegia, Irlanda – è possibile vedere tutta l’Europa gratis? Assolutamente sì, grazie al programma di DiscoverEU. Stiamo parlando della possibilità di viaggiare nei nostri confini attraverso un vero e proprio Interrail, il cui biglietto è assolutamente privo di costi. L’associazione diffonderà 70mila biglietti accessibili ai giovani tra i 18 e i 20 anni di età.

E’ stata Mariya Gabriel – Commissaria Ue per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù – a confermare la notizia. Secondo quanto avvenuto l’anno scorso, la comunità europea ha deciso di aggiungere ben 10mila biglietti in più, in modo da stimolare i giovani ad esplorare il mondo. Per richiederlo occorrerà essere cittadino di uno dei 28 stati membri e – come abbiamo anticipato – avere tra i 18 e i 20 anni di età. Inoltre, bisognerà compilare un questionario su DiscoverUE, ove si richiederà di rispondere a delle domande riguardo la storia dell’Unione Europea. I vincitori dei biglietti avranno la possibilità di viaggiare per 30 giorni per tutto il continente grazie ad un pass speciale. Inoltre, i proprietari del biglietto avranno la possibilità di includere altri 4 giovani amici, per potersi godere il viaggio in compagnia. Siete pronti? Che l’avventura abbia inizio!