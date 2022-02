Che spettacolo Annalisa: dalle Maldive la foto intima fa sognare

Stupenda, Annalisa stupisce tutti in costume: la cantante savonese si mostra più bella che mai, una vera e propria.

La cantante savonese è attivissima sui social, dove milioni i follower la seguono quotidianamente con tantissimo affetto. Dopo aver vinto il disco di platino sul finire dello scorso anno, Annalisa ha deciso di prendersi un periodo per ricaricare le batterie e godersi del meritato relax.

L’ex-concorrente del talent show di Maria De Filippi è ormai da anni apprezzata per il suo talento musicale, ma la sua bellezza e il suo fascino non sono di certo passati inosservati; in costume, continua a stupire tutti quanti.

Stupenda, Annalisa stupisce tutti in costume: fascino e sensualità per la cantante savonese

Come ben noto a tutti i fan della cantante, Annalisa si è concessa una vacanza alle Maldive (dove tra l’altro si trova anche Miriam Leone, in luna di miele col marito), un posto sicuramente sensazionale dove godersi un relax da sogno.

Anche se lontana dall’Italia, la cantante non ha voluto comunque abbandonare tutti i suoi fan, ma anzi ha deciso di condividere tantissimi momenti della sua vacanza sul suo profilo Instagram.

Nel nuovo post, Annalisa ha pubblicato una nuova foto che la ritrae in costume, senza filtri e senza trucco; la cantante mostra tutta la sua bellezza al naturale, apparendo veramente stupenda agli occhi di tutti.

Come si vede, Annalisa indossa un bikini bianco decorato con delle tartarughe verdi, che pare abbinarsi benissimo anche al rosso fuoco dei suoi capelli, che intanto nella foto vengono ‘scompigliati’ dalla cantante stessa.

“Chi va piano…” scrive Annalisa nella didascalia, ma pare i suoi tantissimi follower non siano andati piano nel riempire il post di like; la foto è stata subito apprezzatissima dai tanti fan, che hanno espresso anche tutto il loro amore per la cantante savonese nei commenti.

“Che tsunami” scrive un fan, mentre un’altra scrive convinta “Stupenda tu e anche i colori delle Maldive…” ad elogiare la cantante. Tutti sono rimasti estasiati da Annalisa, che pare mancare moltissimo al suo pubblico; quando tornerà dalla vacanza, sarà amatissima come sempre.