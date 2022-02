Love is in the air: Aydan combina un enorme guaio

Vediamo insieme che cosa succede nella puntata di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca in onda su Mediaset.

Anche oggi, 24 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, dove la coppia al centro della soap opera si è appena sposata.

Ma come potevamo immaginare per loro i problemi non sono di certo finiti, vediamo quindi di capire meglio cosa stanno affrontando adesso.

Iniziamo con il dire che abbiamo scoperto il problema della ArtLife, ovvero che sono in una forte crisi economica per via dell’affare andato male.

Aydan combina un guaio enorme

E proprio per questo motivo, Eda che ne è venuta a conoscenza, dopo aver visto problemi con le loro carte di credito mentre sono in viaggio di nozze, decide di rispettare il patto con l’amica Piril e non dire nulla.

Sta cercando però ovviamente di limitare tutte le spese che non servono e convincere Serkan a tornare a casa il prima possibile.

Nel mentre, Ayfer non è a conoscenza del problema della società del figlio e nemmeno che Aydan sta cercando di aiutare la società mettendosi in accordo con Deniz per risollevare il tutto.

Ma la donna, vedendo la sua cara amica con la donna che ha creato solamente problemi alla sua amatissima nipote, fa una scenata incredibile e fa saltare tutto l’accordo che poteva salvare la ArtLife dai guai economici.

E proprio dopo questo guaio, scopre il segreto che avevano Eda e Piril, e vorrebbe assolutamente trovare il modo di sistemare la situazione.

Purtroppo però, dopo quanto accaduto, l‘unica persona che può convincere Deniz ad entrare in affari è proprio il novello sposo Serkan.

Le due donne, Aydan e Ayfer non sanno assolutamente come possono fare, ma con l’aiuto di Seyfi fanno una sorta di rituale per cercare di allontanare la sfortuna dalle loro famiglie.

Riuscirà questo rituale ad avere l’effetto che tanto dice oppure bisognerà dire tutta la verità a Serkan che dovrà interrompere la sua luna di miele per cercare di risollevare le sorti della sua ArtLife prima che sia troppo tardi?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì la venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 per capirlo!