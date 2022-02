Il paradiso delle signore: Beatrice e Dante trascorrono la notte insieme

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa nuova interessante puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 24 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore.

Ma cosa sta succedendo a Dante? Finalmente riesce a mettere in atto la sua vendetta oppure no? Vediamo insieme tutte le storie intrecciatissime che si svolgono all’interno del grande magazzino di moda milanese.

Iniziamo con il dire che la Contessa Adelaide è tornata in città dopo la sua misteriosa sparizione di alcuni giorni e per questo motivo Umberto ha deciso di allontanare da se Flora.

Beatrice e Dante stanno insieme?

Ha anche chiesto alla ragazza di dimenticare cosa è successo tra di loro, perchè lui ha capito quanto realmente tiene alla cognata.

Adelaide, ovviamente non sa cosa è successo tra Umberto e Flora e trova tutto il coraggio possibile per affrontare l’interrogatorio del giudice.

Ancora non sappiamo se la donna si salverà dalle accuse e se le parole di Flora saranno la sua salvezza.

Nel mentre, Anna si decide e porta la piccola Irene al paradiso per farla conoscere a tutti, forse è il grande passo e dirà anche tutta la verità a Salvo, così potranno sposarsi?

Mentre per quanto riguarda i piani di conquista di Dante sembra che tutto si stia mettendo nel migliore dei modi.

Ha corteggiato Beatrice solamente con l’intento di dare fastidio al Conti, Vittorio infatti è gelosissimo ma per il momento non sta facendo assolutamente nulla.

La donna, invece sembra veramente attratta dal cattivo della situazione e lo ringrazia anche per quello che ha fatto per lei e i due passeranno la notta insieme.

Arriviamo adesso a Stefania che scopre il tradimento di Rocco nei confronti della bella Maria, ed insieme alle Veneri non sanno cosa fare e come dirlo alla loro amica.

Fiorenza ha studiato tutto quello che vuole fare Dante e convince Ludovica e Flavia ad entrare in affari con loro.

Ferdinando, poi vuole Ludovica non solo come socia ma ha anche un interesse assolutamente personale nei suoi confronti.

E per raggiungere quello che lui vuole decide anche di offrirle un nuovo lavoro, ma la giovane prima di dire di si alla proposta interessante vuole parlare con Marcello.

Perchè per lei il sostegno del proprio fidanzato è sempre importantissimo, ma cosa gli consiglierà?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per scoprirlo!