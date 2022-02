Questo esercizio fa bruciare grassi più di 30 minuti di corsa: da non credere

Ecco un consiglio utile per fare attività fisica efficacemente: questo esercizio fa bruciare più grassi rispetto ad una corsa di 30 minuti

La primavera si avvicina, il freddo sembra iniziare ad essere un lontano ricordo e il nostro corpo ci chiede di muoverci un po’ di più. Durante la stagione fredda, infatti, aumenta la sedentarietà e questo ci porta a mangiare un po’ di più e a prendere peso.

Ma con l’arrivo della stagione più calda un’ottima idea è quella di prendere a fare movimento e uscire di più. Ecco, dunque, un consiglio utile per fare attività fisica efficacemente. Ti mostriamo un esercizio che fa bruciare più grassi rispetto ad una corsa di 30 minuti.

Se avete intenzione di perdere quel chiletto di troppo che avete guadagnato durante la stagione invernale, il consiglio è quello di migliorare la vostra dieta e ricominciare a fare attività fisica. Non c’è nulla di meglio, infatti, che rigenerare il nostro corpo con un po’ di movimento.

In questo articolo vogliamo mostrarti un esercizio che fa bruciare più grassi rispetto ad una corsa di 30 minuti. Si tratta di uno dei migliori modi per far riprendere il vostro corpo e donarle energia e resistenza. Se siete interessati continuate con la lettura di questo articolo.

Questo esercizio, realizzato con il metodo dell’alternanza di periodi di massima intensità con periodi di riposo, potrà esserti molto utile. L’attività, infatti, ti permetterà di bruciare 300 calorie in 15 minuti, tonificare i muscoli e migliorare la prestazione fisica.

Tutti gli esercizi di questo percorso dovranno essere dunque effettuati per circa 50 secondi. Successivamente fate una breve pausa per recuperare le energie. Ecco, dunque, il percorso da seguire:

Jumping jack

Saltate e atterrate sempre sulle punte. Fate in modo di non inarcare la schiena per evitare infortuni. E aiutate la vostra postura mantenendo l’addome sempre contratto;

Cors skip lenta + power crunch

Fate attenzione a non curvare la schiena quando la gamba è in alto. Ricordate che il busto deve essere costantemente dritto e, anche in questo caso, l’addome sempre contratto;

Plank alta con scalata veloce

Mantenete la schiena parallela al pavimento ed evitate qualsiasi tipo di trauma non piegando il collo;

Burpees

Tenete le ginocchia a terra ed effettuate le flessioni in maniera corretta. Ricordate di non flettere le braccia durante i balzi;

Plank alta apri e chiudi le gambe

Cercate di non alzare troppo il bacino quando compiete il salto. Mantenete la schiena bassa e concentrate la forza sulla zona dell’addome.