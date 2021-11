Love is in the air: Serkan è arrabbiatissimo, Erdam ha esagerato

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel tanto atteso appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Come sappiamo tutti i giorni ci attende un lungo appuntamento con Love is in the air, ed ovviamente anche oggi 26 novembre.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ci attendere e sopratutto come procede la malattia che ha colpito Serkan.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Genoveva vuole la pace tra Ramon e Felipe

Iniziamo con il dire che la cena romantica che aveva preparato Serkan per la sua amata Eda è stata veramente un incredibile disastro.

Serkan è arrabbiatissimo!

Ma i due giovani poi, alla fine sono riusciti a passare la notte insieme vicino al mare nel camper che hanno affittato.

Purtroppo però non tutto andrà così, perchè qualcuno vuole conquistare il bellissimo imprenditore della ArtLife.

I due ragazzi, dopo aver spuntato quest’altro desiderio dalla lista, ritornano in città per continuare le riprese del film.

LEGGI ANCHE —> Test della personalità: scegli un’animale e scopri se ti stai facendo del male

Ma su set, come sappiamo c’è Pulen che ha intenzione di conquistare Bolat e continua con il suo corteggiamento, Eda ovviamente stà impazzendo dalla gelosia.

Serkan, da quando è a conoscenza della sua malattia, ovvero del tumore al cervello, ha veramente accantonato la sua vita lavorativa alla ArtLife, e questo però porta ad alcune conseguenze.

Ovvero alcuni dipendenti stanno agendo senza il suo permesso, come nel caso di Erdem che ha deciso di dare nuovamente l’ok per le riprese all’interno dello studio.

Serkan, una volta che viene a conoscenza di questo progetto si scaglia contro l’amico perchè ha davvero perso la pazienza.

Ma cosa succederà poi? Possiamo solamente attendere il prossimo episodio in onda sempre intorno alle 16.55 circa su Canale5.