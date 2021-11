Una vita: Genoveva vuole la pace tra Ramon e Felipe

Una vita anticipazioni, a sorpresa Genoveva vuole la pace tra Ramon e Felipe: ecco il piano della dark lady di Acacias.

Continuano ad infittirsi le trame intorno a Genoveva e Felipe, protagonisti indiscussi degli ultimi mesi di Una Vita; la soap spagnola ha ormai trovato da più di un anno una nuova dark lady e, dopo la morte di Marcia e il processo, le cose si sono totalmente ribaltate con la perdita di memoria da parte di Felipe.

L’avvocato non ricorda più nulla degli ultimi dieci anni e dunque la Salmeron, legalmente sua moglie, lo tiene all’oscuro di tutto per non riaccendere gli aspri dissapori tra i due; al momento vivono quindi felicemente come marito e moglie, ma la situazione idilliaca non dovrebbe essere permanente.

Stando alle anticipazioni per la soap spagnola di Canale 5, Felipe potrebbe presto ricordare qualcosa e Genoveva, per impedirlo, ha già pronto un piano che coinvolge Ramon.

Una Vita anticipazioni, Genoveva e l’incontro fra Felipe e Ramon

Avendo dimenticato gli ultimi dieci anni, Felipe crede ancora che sia stato Ramon l’artefice della morte di Celia, riportandoci dunque ad uno schema già visto più di un anno fa, quando Ramon era appena uscito di prigione e l’avvocato distrutto per il dolore e in balìa dell’alcol.

Genoveva sembrava non voler intercedere in nessun modo per il Palacios, per evitare che il marito potesse ricordare anche le altre cose, ma a quanto pare le circostanze la porteranno a cambiare idea.

Felipe ha infatti trovato a casa della donna un fazzoletto ricamato da Marcia, che in lui qualcosa ha risvegliato anche se l’avvocato non sa bene dargli una forma; per distoglierlo dall’intento, a questo punto, Genoveva organizzerà un incontro tra lui e Ramon, in modo tale che Felipe si concentri esclusivamente nel ricordare il rapporto perduto con l’amico.

Intercedendo per lui, Genoveva si guadagnerà il “silenzio” di Ramon, mentre Liberto continua ad essere sospettoso e contrario alla strategia (a lei più che conveniente) adottata dalla Salmeron.

Nel frattempo José, dopo aver fatto arrestare il presunto dottor Puerta, liberando almeno in parte Bellita dall’angoscia, si troverà proprio insieme alla moglie a dover affrontare la lettura di una lettera di Cinta direttamente dall’Argentina.

Le parole della giovane non soltanto porteranno grande commozione ai due, ma anche un velo di malinconia sulla cantante, ancora alle prese col problema alla gola che le sta impedendo di continuare il rilancio della sua carriera.