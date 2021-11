E’ molto importante portare i bambini a giocare all’aria aperta. Ecco tutti i vantaggi di questa scelta di vita.

Sistema immunitario infantile e stagione invernale, riguardo questo argomento esistono teorie opposte le une dalle altre: alcuni credono che sia meglio tenere i bambini lontani dall’aria fredda e dalle temperature rigide; altri invece ritengono che sia un’ottima abitudine farli stare all’aria aperta per temprarne il corpo. Ma quale di queste teorie è giusta? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Risolvi l’incrocio: praticamente nessuno ci riesce, prova!

Ecco perché bisogna far giocare i bambini all’aperto

LEGGI ANCHE —> Firenze, vedono cadere qualcosa dalla finestra: sono gli anziani vicini

Contrariamente a quanto si possa pensare, chiudere i bambini in casa durante la stagione invernale è decisamente controproducente per lo sviluppo del sistema immunitario. In realtà, è proprio stando all’aria aperta che i piccoli si rafforzano ed hanno meno probabilità di contrarre virus ed influenze. Il motivo di questo, risiede nel fatto che nei luoghi chiusi, i batteri circolano molto più velocemente, soprattutto a causa dei riscaldamenti che facilitano la loro sopravvivenza.

Ecco perché ottima abitudine è quella di portare i bambini a giocare all’aria aperta, coprendoli semplicemente un po’ di più, con sciarpa e cappello (per evitare le otiti), facendoli respirare a pieni polmoni. Paradossalmente poi, i bambini rischiano molto di più nei luoghi chiusi: se un individuo starnutisce all’aperto, i virus si disperdono immediatamente nell’atmosfera; se invece questo accade in un luogo chiuso, è facile che rimangano nell’aria e che quindi possano essere inalati dalle persone presenti nella stanza. Se poi avete paura del freddo e per questo non arieggiate la casa, cosa peggiore non potreste fare, perché è proprio l’aria fredda ad eliminare gli eventuali batteri presenti nei locali. Insomma, morale della favola, lasciatevi alle spalle i vecchi miti che incentivano i genitori ad isolare i propri figli in casa durante l’inverno, perché otterrete il risultato opposto rispetto all’effetto desiderato.